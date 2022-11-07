ممثل فرنسا في COP27 لـ«صدى البلد»: قمة شرم الشيخ طموحة وتنفيذية

أعرب ممثل دولة فرنسا في قمة المناخ COP27، عن ارتياحه لنجاح القمة التحضيرية لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بتمثيل عالمي لأكثر من 197 دولة وبحضور أكثر من 120 رئيس.

وقال ممثل دولة فرنسا في قمة المناخ، خلال حواره مع صدى البلد، إنه تم الاتفاق على جميع البنود الموجودة في الأجندة وعلى رأسها ملف الأضرار والخسائر الناجمة عن أزمة تغير المناخ، وهو ملف شديد الأهمية لما له من عواقب وتداعيات سريعة وقوية.

وأضاف ممثل دولة فرنسا، أنه في الوقت الراهن، سوف نخوض مناقشات مكثفة حول جميع بنود أجندة مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر.

وبسؤاله عن أهداف المؤتمرات السابقة في ضوء المؤتمر الجاري COP27، عقب ممثل دولة فرنسا في COP27، قائلا: "استشهد هنا بقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن قمة المناخ الحالية تعتبر قمة تنفيذية، وأؤكد على كلام الرئيس السيسي بأن هذا الأمر هو ما يميز هذه القمة عن سابقتها، فضلاً عن اشتراك العديد من الأطراف الدولية فيها وطموحها الكبير في التحرك بشكل عاجل نحو خفض الانبعاثات الحرارية".

وتابع: "علينا أيضًا أن نظهر توحدًا بين جميع الدول المشاركة في قمة المناخ خاصة في مسألة التمويل ودعم الدول في مكافحة التغير المناخي، وهذا الأمر تحركت فيه فرنسا بخطوات ملموسة للغاية".

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 120 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون.

ويتيح المؤتمر الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.