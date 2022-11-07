مراقبة أممية لـ صدى البلد: قمة شرم الشيخ حاسمة وخطوة نحو تحقيق أهدافنا

قالت مراقبة أممية ممثلة من الأمم المتحدة، إن القمة الحالية COP27، تعد خطوة حاسمة نحو المضي قدما في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا الجمع العالمي.

وأضافت في حوارها مع صدى البلد، قائله: "لقد حققنا إنجازات كبيرة جدًا في مؤتمرات المناخ السابقة، وأظن أن القمة الحالية لن تكون استثناءً".

واعتبرت المراقبة الأممية، أن الأمم المتحدة منظمة هامة للغاية وتهدف إلى تعزيز دور التنمية المستدامة في العالم أجمع سواء للصغار والكبار، ولذلك دورها محوري جدًا في المجتمع الدولي.

وأعربت عن أملها أن تحقق هذه القمة COP27 أهداف مؤتمر المناخ بشكل تدريجي، وصفتها بأنها خطوة حاسمة في تلك العملية، وأظن أنها لن تكون استثناءً.

ويحظى مؤتمر قمة المناخ cop27 باهتمام بالغ من جميع دول العالم في الوقت الحالي ومن المفترض أن يحضره أكثر من 120 رئيس دولة من كل أنحاء العالم، على رأسهم رئيس الولايات المتحدة جو بايدن ورئيس فرنسا ايمانويل ماكرون.

ويتيح المؤتمر الفرصة للدول لإقرار آليات الوفاء بالتزاماتها، وعملية نقل التمويل والموارد من الدول الغنية إلى الدول الأفقر، ومشاركة آخر بحوث التغير المناخي، وبذلك يركز المؤتمر على الاهتمام العالمي بأزمة المناخ والمسئولية عنها، مما يخلق ضغطا على الدول للاضطلاع بالتزامات جديدة أو على الأقل لعب دور بناء في المفاوضات.

ومن المنتظر أن ينعكس مؤتمر المناخ على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.

وعلى هذا الأساس شكلت الدولة المصرية لجنة من عشر وزارات برئاسة رئيس الوزراء لتنظيم هذا الحدث المهم وينبثق من هذه اللجنة الرئيسية ثلاث لجان فرعية وهي اللجنة السياسية، واللجنة التنظيمية، واللجنة المالية.

وتنظم مصر الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، الذي يدعى (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ.