لأعمال الصيانة.. قطع مياه الشرب بقرية نزلة البدرمان بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن قرية نزلة البدرمان بمركز ديرمواس جنوب المحافظة اليوم الاثنين من الساعة الثامنة صباحا حتي الخامسة مساءا وذلك لاجراء اعمال الصيانة الكهربائية .

وفي سياق متصل تفقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز العدوة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تطوير الريف المصري "حياة كريمة "وذلك لمتابعة نسب التنفيذ بها.

بدأت الزيارة بتفقد اعمال محطة معالجة مياه العدوة الجديدة بطاقة 200 ل/ث والمقامة علي مساحة 25 فدان وتفقد اعادة تأهيل وزيادة انتاجية محطة مياه المدينة بالعدوة ورفع الطاقة التصميمية لها من 60 الي 90 ل/ ث.

ثم توجه السعيد لتفقد اعمال التوصيلات المنزلية للصرف الصحي بقرية البسقلون والتى يتم انشاؤها ضمن مبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى حياة كريمة حيث وجه بسرعة انجاز الأعمال والعمل علي مدار 24 ساعة وكذلك استمرار الاعمال ايام العطلات والاجازات.

وأكد السعيد على أهمية الإلتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوعية المواطنين بأهمية مبادرة حياه كريمة في توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لهم وكيفية المحافظة علي هذه المشاريع .

كما عقد المهندس رجب السعيد رئيس مجلس الإدارة اجتماعا مع احمد خلف رئيس مركز العدوة والمهندس منتصر عبد الوهاب رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وذلك لمناقشة اليات انجاز الاعمال للانتهاء منها طبقا للمخطط الزمني لها بكافة مشروعات المبادرة.

