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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط تاجر ملابس ومهندس زراعي بحوزتهما 16500 دولار في كفر الشيخ

دولار
دولار

تمكنت مباحث الأموال العامة بكفر الشيخ، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، من ضبط تاجر ملابس، ومهندس زراعي؛ لاتهامها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

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وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطاراً يفيد ضبط «إ. ع»  52 سنة، تاجر ملابس، و«أ.ك»  45 مهندس زراعي ، ويقيمان بمدينة كفر الشيخ؛ لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، مما يعد مخالفاً للقانون رقم 2020/194 المنظم للعمل بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وبحوزتهما مبلغ مالي 16500 دولار أمريكي، حال استقلالهما سيارة ملاكي ملك الثاني.

 

جرى التحفظ على المضبوطات والمتهمين وحرر رجال الشرطة عن ذلك المحضر رقم 5091 لسنة 2022م جنح قسم ثان كفر الشيخ.

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