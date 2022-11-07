السيسي وجوتيريش يستقبلان القادة والزعماء المشاركين بمؤتمر المناخ (COP 27)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الاثنين قادة وزعماء العالم المشاركين بمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المناخ (COP 27) في مدينة شرم الشيخ.

وقام الرئيس السيسي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش باستقبال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يشارك في مؤتمر المناخ (cop27 ) بمدينة شرم الشيخ.



كما استقبل الرئيس السيسي وجوتيريش كلا من رئيسة وزراء تونس نجلاء بودن ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المقرر أن يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات الشق الرئاسي من الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ (COP 27) بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 110 من قادة وزعماء العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية.



ومن المقرر أن يلقي جوتيريش كلمة خلال الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ (كوب 27)، تتناول ضرورة تبني خارطة طريق لإيصال مساعدات التكيف مع تغيرات المناخ التاي تعهدت الدول الغنية بتقديمها للدول النامية بمؤتمر المناخ جلاسكو (كوب 26) والبالغ قيمتها 40 مليار دولار بحلول عام 2025.

وستعقد فعاليات الشق الرئاسي للمؤتمر اليوم وغدا، حيث سيلقي عدد من القادة والزعماء المشاركون كلمات تتناول مواقف بلادهم من خطط مواجهة التغيرات المناخية.