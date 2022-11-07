جمعية الأورمان تعرض أبرز نجاحاتها خلال مؤتمر التغيرات المناخية cop27

شهدت الدورة ال٢٧ من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تحت مسمى مؤتمر (مؤتمر قمة المناخ COP 27) بمدينة شرم الشيخ، حضورا متميزا من جمعية الأورمان، ومستسفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر،، والتي حرصت على التواجد بوفد لحضور فعاليات المؤتمر، وعرض أبرز النجاحات التي قامت بها المؤسسة، كعضو مؤسس من أعضاء التحالف وذلك على مدار السنوات الاخيرة لحماية البيئة من التغيرات المناخية ولتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذى لمؤسسة شفاء الأورمان، ان الفترة الأخيرة حصلت مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة » في مصر من الهيئة العامة للاعتماد والرعاية الصحية، ويأتي ذلك تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030. .

وأضاف أن حصول مستشفى الأورمان على شهادة التميز البيئي الوطنية من GAHAR يعزز سلامة وتميز الخدمات الصحية المقدمة بما يسهم في تعزيز العمل المناخي على المستوى الوطني خاصة مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COPE27، وعرض أبرز النجاحات التي قامت بها كعضو مؤسس من أعضاء التحالف وذلك على مدار السنوات الاخيرة لحماية البيئة من التغيرات المناخية ولتحقيق التنمية المستدامة المتوافقة مع رؤية مصر 2030.



وأكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان انه تزامنًا مع مؤتمر قمة المناخ COP27افتتحت مستشفى شفاء الاورمان وحدة فرم وتعقيم النفايات والتى تطبق أعلى معايير الجودة البيئية للحفاظ علي البيئة من التلوث لتتماشى مع المتغيرات العالمية في الحفاظ على البيئة، وذلك من خلال معالجة النفايات الطبية الخطرة وتخفيض حجمها وتحويلها إلى نفايات غير خطرة، موضحًا أن ما يميز هذا الجهاز هو عدم انبعاث مواد ضارة إلى المحيط الخارجي مما يضمن أعلى معدلات للسلامة والأمان فضلا على توفير حلًّا آمنًا للنفايات البيولوجية المعدية حيث تتحول إلى مكون غير خطر، بالإضافة إلى ميزة التعقيم الكامل وتقليل الحجم.

وأوضح فؤاد انه تماشيًا مع اتجاه الدولة المصرية فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية، وتبنى التوجه الأخضر لمنشآت صحية خضراء مستدامة، تدعم تحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، حصلت مستشفى شفاء الاورمان على الشهادة الذهبية كأول مستشفى خضراء «صديقة للبيئة» في جمهورية مصر العربية، من هيئة الرعاية الصحية.

كما قامت مستشفى شفاء الأورمان بإنشاء محطة طاقة شمسية، والتى تعتبر مصدر آمن للطاقة المستدامة والمتجددة، ولحماية البيئة من انبعاثات الغازات الناتجة عن الاحتباس الحراري، حيث تم تنتفيذ مشروع خلايا الطاقة الشمسية الذي يوفر في مرحلته الأولى900كيلو وات أي أكثر من25% من الاستهلاك، فضلا عن انها توفر نحو 502 طن من انبعاثات الغازات سنويًا، و تنفيذ برنامج رفع الكفاءة عن طريق ترشيد الاستهلاك بنسبة تزيد عن 20% .

واشار فؤاد إلى ان المستشفى قامت بزراعة الصبار على الأسطح لتقليل التأثيرات الحرارية الناتجة عن تغير المناخ والمحافظة على نقاء البيئة، حيث تساهم النباتات المقاومة للجفاف بشكل كبير في المحافظة على البيئة وتقليل التأثيرات الحرارية.

وأشاد المدير التنفيذى للمؤسسة، بجهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مؤكدا أن أهم ما يميز التحالف هو التنوع في أعضائه، فهناك مؤسسات تعمل في الصحة وأخرى في السلع الغذائية ومؤسسات تعمل في إعادة الإعمار بالإضافة إلى مؤسسات تعمل في قوافل العيون، وان الهدف منه هو التشاركية بين المؤسسات المختلفة، بعدما كانت تعمل في جزر منعزلة، أصبحت تعمل تحت مظلة واحدة وتصل إلى الأماكن المستحقة من خلال أبحاث ميدانية وتوجه المساعدات والقوافل الطبية المتميزة الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا دون ازدواجية في توزيع الخدمات من خلال قاعدة بيانات تم إنشائها بين أعضاء التحالف والرقابة الإدارية لمنع ازدواج الخدمة وتوصيل المساعدات الحقيقية للمستحقين على مستوى الجمهورية.