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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

تنذر بحوادث.. بالوعة صرف صحي وسط طريق حي الدبش بـ طور سيناء

بلاعة وسط الطريق
بلاعة وسط الطريق

شكا سكان حي الدبش بطور سيناء من وجود بالوعة صرف صحي  غير محكمة ومرتفعة عن الطريق تعوق حركة سير السيارات و المارة من المشاة وكبار السن  والأطفال.

ورصدت  كاميرا  “بين الناس" بموقع ”صدى البلد " الإخباري  البالوعة الذي وضع عليها الأهالي حجرا  حتى  لا يتعرض  المارة والأطفال للسقوط بها علاوة على اصطدام السيارات بها مرات عديدة .

وقال الأهالي إنهم اشتكوا كثيرا من هذه البالوعة التي أصبحت تمثل خطراً كبيرا على المارة والسيارات والأطفال إذا تعرضت للفتح .

وطالب الأهالي شركة المياه والصرف الصحي بسرعة اصلاح هذه البالوعة الموجودة في وسط الشارع والتي تمثل خطرا على الأطفال وكبار السن .
 

البالوعة

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IMG_٢٠٢٢١١٠٧_١٢٠٢٣١
IMG_٢٠٢٢١١٠٧_١٢٠٢٣١_1
IMG_٢٠٢٢١١٠٧_١٢٠٢٣١_1
بالوعة صرف صحي طور سيناء بين الناس خطر

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