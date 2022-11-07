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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: الرئيس السيسي نقل معاناة شعوب العالم بخطابه في قمة المناخ

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن انطلاق فعاليات قمة المناخ cop27، من مدينة السلام كأول مدينة خضراء على أرض مصر، بتنظيم لافت ومبهر للعالم أجمع، يعكس ريادة مصر وما حققته من إنجازات على مدار الأعوام الماضية نحو التنمية المستدامة.

وأشار "اللمعي" فى بيان صحفى له إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة المناخ، عبر فيها عن تطلعات ومخاوف الملايين من شعوب العالم لمخاطر التغيرات المناخية ونقل فيها أصواتهم لضرورة وضع حد لهذه التأثيرات السلبية المتزايدة على كوكب الأرض، والحد من كوارثها، والتي تحدث فيها بكل جدية ورؤية ثاقية لضرورة تجاوز الشعارات وتحقيق التنفيذ السريع والعادل نحو دفع ملف العمل المناخي إلى الأمام، كما أنه يرسخ لأهمية توافر الإرادة الحقيقية في تحويل النتائج إلى واقع ملموس يسهم في خلق بيئة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب، قائلا" مصر بقيادة الرئيس السيسي حريصة على أن تؤرخ في مسيرة إنقاذ العالم بالانتقال للتنفيذ والتطبيق الحقيقي في هذا الملف المهم والمحوري".

وأضاف أن استثمار الرئيس السيسي لهذا الجمع الكبير من دول العالم في المطالبة بوقف الحرب الروسية الأوكرانية والذي اتسم بالجرأة في الطرح، ينقل فيه معاناة شعوب العالم وفي القلب منها الدول النامية والقارة السمراء، لما نواجهه من ضرر بالغ وتداعيات سلبية نتيجة تلك الحرب وأهمية العمل على تحجيمها وإرساء دعائم الاستقرار والسلام، مؤكدا أنه وضع المجتمع الدولي أمام الاضطلاع بمسئوولياته تجاه وقف حالة الحرب وما شكلته من تهديدات على مختلف دول العالم أجمع.

ووصف عضو مجلس الشيوخ، خطاب الرئيس السيسي بنداء الإنسانية والسلام على أرض الفيروز، والذى سعى فيه الرئيس على الحديث عن أهم التحديات التي يواجهها العالم في هذا التوقيت بالغ الأهمية وتهديده للبشرية ومسيرة العمل والتنمية.

مدينة السلام قمة المناخ COP27 التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التغيرات المناخية

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