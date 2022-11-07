عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

علاقات ودية تجمع مصر والإمارات والسعودية علي هامش فعاليات قمة COP27.. صور

رئيس الإمارات و وزير
رئيس الإمارات و وزير الطاقة السعودي

منذ أن استضافت جمهورية مصر العربية، قمة الأطراف لمؤتمر المناخ، والجميع علي أهبة الاستعداد للتعاون في حل مشكلة هي الأصعب على الكوكب بأكمله.

الشيخ محمد بن زايد و الأمير عبد العزيز بن سلمان 

وضمن الفعاليات يجتمع قادة العالم علي وضع حلول جذرية، وعلي هامش تلك الفعاليات تقابل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وتبادلا السلام و أطراف الحديث في مشهد كلل تلك الزيارات برسالة تقدير و احترام علي أرض السلام.

وفي مشهد شاركت فيه مصر بأرضها أرض السلام شرم الشيخ، و شاركت فيه الشقيقتين الامارات و السعودية معا، معلنين بشكل تلقائي عن الاتفاق لحل أزمة واجهت الدول الثلاث.

حيث تخطي البشر كل الأزمات الاقتصادية و الأوبئة و الفيروسات، وتعامل معها، الا مشكلة المناخ، الذي تغير بدرجة كبيرة في العقد الأخير، هذا التحول الذي جعل زعماء وقادة العالم يجتمعون في موائد مستديرة للمناقشة حول كيفية حل الأزمة التي لن تفرق بين عربي او انجليزي أو أفريقي.

IMG-20221107-WA0183
IMG-20221107-WA0183
IMG-20221107-WA0185
IMG-20221107-WA0185
IMG-20221107-WA0181
IMG-20221107-WA0181
IMG-20221107-WA0182
IMG-20221107-WA0182
IMG-20221107-WA0180
IMG-20221107-WA0180
IMG-20221107-WA0184
IMG-20221107-WA0184
IMG-20221107-WA0186
IMG-20221107-WA0186

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

الحق اشتري الجرام يبدأ من 819 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

غموض بـ الأهلي .. مفاجأة مثيرة في أزمة كهربا مع غرامة الزمالك

مفيش مانع نقولها | رسالة غامضة بـ لفظ مفاجئ من شوبير .. شاهد

الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل قادة العالم المشاركين بمؤتمر المناخ cop 27

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

عاجل.. الإعدام شنقا لقاتل سلمى بهجت فتاة الزقازيق

ترشيحاتنا

ولي عهد "بهانج" بماليزيا لشيخ الأزهر: نحن غرس أيديكم وندين لكم بالفضل

رئيسة الوزراء الإيطالية خلال لقاء الرئيس السيسي : مصر بالنسبة لنا و لأوروبا دعامة الاستقرار بالمنطقة

إندونيسيا تعلن قيام روسيا باستعدادات واسعة النطاق لحضور وفدها قمة العشرين

حوار استراتيجي جديد.. محادثات مرتقبة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة

مصير مجهول ومستقبل مُهدد لـ محمد صلاح.. توابع زلزال عرض ليفربول للبيع

للحديث عن سر اللوك الجديد.. نهلة سلامة في ضيافة "صدى البلد"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في دقيقتين | مفاجأة بشأن فيديو عمر كمال وطليقة الفيشاوي

فصتان قصير..رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالة جديدة.. شاهد

وفد السويد يطرح جدول أعماله بندوة في مؤتمر المناخ .. صور

المنطقة الشمالية العسكرية تنفذ العديد من الفاعليات بمحافظات نطاق مسئوليتها

فيديو

نادية الجندي تهدد منتحل شخصيتها..نجوم تصدروا التريند ..تغطية خاصة

نشرة صدى البلد.. آخر مسجدات أسعار الذهب والدولار اليوم

هدوء يسبق العاصفة.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس.. تغطية خاصة

انفراجة في أسعار الدواجن والأرز.. وزير التموين يطمئن المواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ