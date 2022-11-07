علاقات ودية تجمع مصر والإمارات والسعودية علي هامش فعاليات قمة COP27.. صور

منذ أن استضافت جمهورية مصر العربية، قمة الأطراف لمؤتمر المناخ، والجميع علي أهبة الاستعداد للتعاون في حل مشكلة هي الأصعب على الكوكب بأكمله.

الشيخ محمد بن زايد و الأمير عبد العزيز بن سلمان

وضمن الفعاليات يجتمع قادة العالم علي وضع حلول جذرية، وعلي هامش تلك الفعاليات تقابل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي، وتبادلا السلام و أطراف الحديث في مشهد كلل تلك الزيارات برسالة تقدير و احترام علي أرض السلام.

وفي مشهد شاركت فيه مصر بأرضها أرض السلام شرم الشيخ، و شاركت فيه الشقيقتين الامارات و السعودية معا، معلنين بشكل تلقائي عن الاتفاق لحل أزمة واجهت الدول الثلاث.

حيث تخطي البشر كل الأزمات الاقتصادية و الأوبئة و الفيروسات، وتعامل معها، الا مشكلة المناخ، الذي تغير بدرجة كبيرة في العقد الأخير، هذا التحول الذي جعل زعماء وقادة العالم يجتمعون في موائد مستديرة للمناقشة حول كيفية حل الأزمة التي لن تفرق بين عربي او انجليزي أو أفريقي.

IMG-20221107-WA0183

IMG-20221107-WA0185

IMG-20221107-WA0181

IMG-20221107-WA0182

IMG-20221107-WA0180

IMG-20221107-WA0184