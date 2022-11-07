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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رعب جديد.. الجيش الروسي يستعد لتسلم الغواصة النووية الصاروخية "سوفوروف"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال ميخائيل بودنيشينكو مدير عام شركة "سيفماش"، إنه تم إنجاز كل الاختبارات العملية الضرورية في الغواصة النووية الصاروخية "سوفوروف" بالبحر الأبيض في شمال روسيا.

وأضاف: "قام فريق الشركة المشرف على عمليات الاختبار العملي، بإنجاز كافة المهام بالكامل. ومرت الغواصة النووية سوفوروف بنجاح في كل مراحل الاختبارات، مع تنفيذ عدة رحلات بحرية. وتم اختبار كافة نظم الغواصة في مختلف الظروف والأنظمة".

وأكد المدير العام، أنه يتم تحضير الغواصة لتسليمها إلى سلاح البحرية الروسي.

ويشار إلى أن هذه الغواصة، قامت قبل عدة أيام، بتنفيذ عملية إطلاق ناجحة لصاروخ "بولافا" العابر للقارات من البحر الأبيض شمال الكرة الأرضية، حيث بلغ هدفه في حقل "كورا" بجزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.

يذكر أن وسائل الإعلام الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن غواصة "سوفوروف" النووية الروسية نجحت في إطلاق  صاروخ "بولافا" العابر للقارات من البحر الأبيض، وأصاب الصاروخ هدفه في حقل "كورا" التدريبي بشبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرقي روسيا.

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جدير بالذكر أن  الغواصة"سوفوروف" هي ثاني غواصة حاملة الصواريخ النووية من مشروع "بوريه -آ". 

وتم تجهيز غواصات هذا المشروع بصواريخ "بولافا" الباليستية العابرة للقارات والتي يبلغ مدى عملها 9000 كيلومتر.

وبدأ بناء الغواصة عام 2014 في معمل "سيفماش" الروسي للسفن، وستخدم الغواصة بعد تسليمها للبحرية الروسية في أسطول المحيط الهادئ.

روسيا سوفوروف البحر الأبيض بودنيشينكو سلاح البحرية الروسي

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