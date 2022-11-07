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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الوضع صعب.. أوكرانيا تكشف عن أزمة خطيرة بسبب الضربات الروسية

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

قال فولوديمير كودريتسكي، رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة الوطنية “أوكررينجو”، إن الوضع مع توفير الكهرباء في أوكرانيا صعب، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى، حيث يتجاوز نقص الطاقة هنا ألف ميجاوات.

وقال كودريتسكي في بيان: “لا يزال الوضع مع إمدادات الطاقة صعبًا للغاية. لم تمر خمس هجمات صاروخية ضخمة والعديد من الهجمات الأصغر دون أن يلاحظها أحد من قبل نظام الطاقة لدينا. تعمل فرق الإصلاح على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لإزالة الضرر. الوضع أصعب في كييف وخاركيف”. 

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وأوضح أن النقص في الطاقة بهذه المناطق يزيد عن ألف ميجاواط، لذلك يتم تطبيق الإغلاق الطارئ للساعة. 

وأضاف كودريتسكي: "يحتاج المستهلكون في هذه المناطق إلى التحمل لعدة أيام  بشرط عدم وجود ضربات روسية، بحيث تكون هناك تحسينات ملموسة لعملائنا، وتكون جداول الإغلاق أكثر راحة".

أوكرانيا أوكررينجو كييف خاركيف هجمات صاروخية روسيا

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