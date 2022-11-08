عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

 

تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف الي  لتنمية القدرات و المهارات و يتم ذلك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.


وتقام أغلب هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم"، ويقام البعض منها حضوريا داخل قاعات دار الضيافة بالجامعة وسط إجراءات احترازية  .


وكشف المركز بأنه يتم التسجيل و الاشتراك فى البرامج  التدريبية الخاصة بشهر نوفمبر عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6.


و من الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لاعضاء هيئة التدريس و العاملين بالجامعة يطلق المركز غدا برنامج  تدريبي حول كيفية تنظيم المؤتمرات العلمية  يبدء الساعة ١٠ صباحا و ينتهي الثانية ظهرا .


ويتم تنفيذ هذه البرامج   تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

الدورات التدريبية جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس برنامج تدريب Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

طقس الخليج | رياح وأمطار في السعودية.. ومعتدل بـ الإمارات والكويت

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-11-2022

سعر لاند روفر "ديسكفري" 2023 بالسعودية .. صور

معنى القلوب الضارعة ووظائفها.. ثلاثة أمور تصلح حال المسلم

تفاصيل نجاح مسلسل بنت القبائل.. وبدايتها في حديث الصباح والمساء.. أبرز تصريحات الفنانة حنان مطاوع مع صاحبة السعادة

قمة المناخ بشرم الشيخ.. الدول النامية ترفع شعار قمة تنفيذ الالتزامات| تحليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ