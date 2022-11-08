موعد انتهاء هيفاء وهبي من تصوير فيلم رمسيس باريس| خاص

علم صدى البلد، أن النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، تبقى لها يوما واحدا، على الانتهاء من تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "رمسيس باريس"، مع المخرج أحمد خالد موسى.

وصورت هيفاء، صباح أمس بعض المشاهد، في منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، بصحبة أفراد العمل.

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجي فيلم.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون

ويعرض لـ هيفاء وهبي حالياً في السينمات فيلم "أشباح أوروبا" الذى تعود به إلى السينما بعد غياب سنوات، ويشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، باسم سمرة، أروى جودة، عباس أبو الحسن، وعدد من ضيوف الشرف.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والمغامرات، والفيلم قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، وإخراج محمد حماقى.

هيفاء وهبي عن انتقادات ملامحها: أنا مستهدفة.. وظهوري أمام الملايين أقوى رد

ردت الفنانة هيفاء وهبي، على الانتقادات التي تعرضت لها الآونة الأخيرة بسبب ملامحها.

وقالت هيفاء وهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" الرد الحقيقي هو ظهوري أمام الملايين على الهواء وهذه هي هيفاء فنيا وشكلا".

وتابعت هيفاء وهبي: "حملة مبرمجة ورائها أشخاص يستهدفون تحقيق أهداف خاصة بهم".

وأكملت هيفاء وهبي: "من الواضح إني مستهدفة، وكلما أعطانا الله تقدما ونجاحا؛ يظهر أشخاص يحبون تشويه الصورة الجيدة".