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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

لتخفيف المعاناة .. إعادة فتح مكتب البريد مطلب أهالي نزلة العرين فى الشرقية

صدى البلد

ناشد المهندس هانى الصغير والمقيم قرية نزلة العرين التابع لمركز أبو كبير محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء "بين الناس" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين الموافقة على إعادة فتح مكتب البريد المغلق لتخفيف المعاناه عن الأهالى.


وقال فى رسالته: نطالب بإعادة فتح مكتب البريد المتواجد في قرية نزلة العرين حتى ترحمو الأرامل والعجزه الناس بتذوق الأمرين حتى يحصلو على مستحقاتهم ، لأننا نعانى أشد المعاناه لأن أقرب مكتب بريد  يبعد عنا بـ 3 كم  وهذا يعد ارهاقا جسديا وماديا على الأهالى.


وأضاف: عندنا مكتب بريد مفتوح منذ اكثر من ٣٥ عاما تم غلقه بسبب إحلال وتجديد المكتب حتى الان لم يتم أفتتاحه مره أخرى حتى أكله الصدا ، وكبار السن  من أصحاب المعاشات لايقدرون على قطع المسافات الطويلة فنرجو النظر في هذا الموضوع لإعاده فتح مكتب بريد نزلة العرين مرة أخرى رأفة بحال الأهالى .


وناشد المسئولين العمل على حل الشكوى والموافقة على إنشاء مكتب بريد قريه نزله العرين مركز ابوكبير التابعة لمحافظة الشرقية ، رأفة بحال الأهالى من كبار السن و المرضى وتخفيف المعاناه عنهم .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم 
01285399578

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة الشرقية وزير الاتصالات إحلال وتجديد مكتب بريد قرية نزلة العرين مركز أبوكبير

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