نشأت الديهي: قمة المناخ تهدف لإعداد نوع من المصالحة بين البشر والطبيعة الغاضبة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قمة المناخ تهدف لإعداد نوع من المصالحة ما بين البشر والطبيعة الغاضبة من صنع الإنسان، متسائلا: “فهل تنجح هذه المصالحة بين البيئة وبني الإنسان؟”.

وتابع "الديهي"، خلال تغطية خاصة لفعاليات قمة المناخ على فضائية "TEN"، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى المناخ، شاملة جامعة مانعة، حيث طرح الرئيس العديد من التساؤلات حول جدية مواجهة أزمة التغيرات المناخية؟.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث باسم مصر والقارة الإفريقية التي تعرضت لظلم تاريخي، فلا يمكن أن تتحمل الدول الإفريقية، ما يمكن أن تتحمله الدول الغنية في مواجهة التغيرات المناخية، في إطار تحقيق العدالة المناخية.

وأشار إلى أن التنظيم غير مسبوق، حيث ظهرت شرم الشيخ متألقة وفي أبهى صورة؛ وهذا دليل على أن مصر قادرة على صنع المستحيل، فمصر هي الدولة الضاربة بجذورها في التاريخ.