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أخبار البلد

مسؤولة لبنانية عن دعوة السيسي لوقف الحرب الأوكرانية: الأهم في قمة المناخ| فيديو

محرر صدى البلد مع
محرر صدى البلد مع المسؤولة اللبنانية

علقت رولا ماجد لاني، مستشار بقضايا تغير المناخ في منظمة إيكاردا، ومسؤولة في وزارة البيئة اللبنانية، على دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا. 

وقالت المسؤولة اللبنانية في تصريح خاص لصدى البلد :"الرئيس السيسي ركز على موقف مصر الجامع، وما تقوم به من مفاوضات هائلة لجمع العالم، مشيرة إلى أن الرئيس أوضح موقف مصر من الحرب، والقمة تسعى لترجمة الوعود على أرض الواقع والتكيف مع تغيرات المناخ. 

تفاصيل ما حدث في اليوم الأول من قمة المناخ COP27

وقالت إن دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب في أوكرانيا هي الأهم في قمة المناخ، وأن الوضع الجيوسياسي يستنزف الموارد البشرية والتقدم الذي تم على مدار الخمسين عاما؛ لأن هناك دولا عادت مرة أخرى لاستخدام الفحم. 

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي ربط التغير المناخي بالوضع الجيوسياسي، والذي يتحتم ضرورة وقف الحرب؛ لاستكمال جهود مواجهة التغيرات المناخية.

المناخ أوكرانيا الرئيس السيسي قضايا تغير المناخ قمة المناخ

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