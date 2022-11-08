عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مايان السيد تخطف أنظار جمهورها بـ إطلالة جديدة| شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة مايان السيد، جمهورها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بـ إطلالة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، ونالت الصور إعجابهم، وعلقت مايان عليها: “She’s a cherry on top”.

و كان اخر اعمال مايان السيد فيلم هاشتاج جوزني و الذي يضم  يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن على رأسهم بيومي فؤاد ومحمد محمود ودينا ومايان السيد وأمير المصري ومن تأليف محمد سمير مبروك وإخراج عصام نصار.

أغاني فيلم هاشتاج جوزني

ويضم الفيلم مجموعة من الأغاني المختلفة منها الرومانسي والمقسوم، ومنها أغنية للمطرب أحمد سعد من كلمات الشاعر محمد البوغة وأغنية أخري للمطرب أبو.

وروجت الفنانة مايان السيد لفيلمها الجديد “هاشتاج جوزني”، وشاركت البوستر الرسمي والدعائي للفيلم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "عايزين تعرفوا إيه اللي هيحصل في فيلم هاشتاج جوزني، ميعادنا قرب".

مصر بيومي فؤاد أحمد سعد بيومي فؤا محمد محمود مايان السيد انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

طقس الخليج | رياح وأمطار في السعودية.. ومعتدل بـ الإمارات والكويت

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 8-11-2022

سعر لاند روفر "ديسكفري" 2023 بالسعودية .. صور

معنى القلوب الضارعة ووظائفها.. ثلاثة أمور تصلح حال المسلم

تفاصيل نجاح مسلسل بنت القبائل.. وبدايتها في حديث الصباح والمساء.. أبرز تصريحات الفنانة حنان مطاوع مع صاحبة السعادة

قمة المناخ بشرم الشيخ.. الدول النامية ترفع شعار قمة تنفيذ الالتزامات| تحليل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ