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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكل عندنا بمصر| نادية مكرم عبيد: قضايا المناخ تعنى البقاء أو الفناء

صدى البلد

أكدت الدكتورة نادية مكرم عبيد، المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى»، أنها سعيدة بعقد قمة المناخ على أرض مصر، معلقة :" فرحانة أن العالم كله هنا على أرض مصر، و الحضور من جميع الجنسيات بالعالم".

وأضافت المدير التنفيذى لمركز البيئة والتنمية للاقليم العربى وأوروبا، خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، قضية المناخ تعنى " البقاء أو الفناء" وأن الجميع يجب أن يبدأ فى التنفيذ من أجل الحفاظ على المناخ.

وأشارت إلى أن الكلام كثير عن المناخ ولكن التنفيذ اليوم مطلوب، وأن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت قوية، وطالب الجميع بالسعى من أجل الحفاظ على المناخ.

وأوضح أن مصر صوتها مسموع، وعلى الجميع أن ينفذ ويطبق على أرض الواقع.

 

نادية مكرم عبيد البيئة مركز البيئة والتنمية قمة المناخ المناخ

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