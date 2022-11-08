رئيس الوزراء يلتقي رجل الأعمال والسياسي الأمريكي مايكل بلومبرج

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، رجل الأعمال والسياسى الأمريكى البارز مايكل بلومبرج، وذلك على هامش مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.



وتم خلال اللقاء مناقشة مقترح عقد مؤتمر ترويج للفرص الاستثمارية بمصر فى أبريل أو مايو من العام القادم ٢٠٢٣، مع الاستفادة من خبرات مؤسسة بلومبرج فى الترويج للحدث واستقطاب كبريات الشركات العالمية لحضور المؤتمر المزمع عقده.



من جانبه، أشاد مايكل بلومبرج بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ، مثنياً على البنية التحتية والسياحية لمدينة شرم الشيخ، خاصة أن المشاركة فى مؤتمر المناخ أتاحت له زيارة مصر لأول مرة، مضيفاً أنها ستكون بداية لتكرار الزيارات فى المستقبل.