مؤتمر المناخ يستعرض أحدث تكنولوحيا لخفض البصمة الكربونية بمصانع الحديد والصلب

يستعرض cop27 أحدث الحلول والمنتجات باستخدام تكنولوجيا CasTemp والتي تمكن مستخدميها فى مصانع الحديد الصلب من تخفيض البصمة الكربونية .

سيتم مناقشة طرق إزالة الكربون من صناعة الحديد والصلب والتى تعد من أكثر الصناعات كثافة فى الكربون وأصعبها فى التخفيف، ولا يمكن الاستغناء عن هذه الصناعة نظرا لأهميتها لتطوير وتحسين مستويات المعيشة حول العالم.

وقال المهندس راضى نصر، كبير المسئولين الفنيين "MMC" فى احدى شركات تصنيع وتوريد مدخلات صناعة المعادن إن أزمة المناخ تمثل تحديا هائلا للعالم أجمع بسبب التقلبات المناخية الكبرى التى أنعكست ظواهرها على مختلف المجالات والأبعاد الإنسانية فى ظل الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية وزيادة حجم الانبعاثات من الصناعات الثقيلة كصناعة الحديد والصلب.

وأضاف راضي، بأنه تم إطلاق نموذج خاص بالاستدامة “HEDGE”وهو عبارة عن إطار عمل يهدف إلى تحقيق الاستدامة في كافة المجالات، وأن الاستدامة البيئية جزء رئيسي من هذا النموذج وهدفه الأساسي الحفاظ علي رأس المال الطبيعي وخفض البصمة الكربونية.

وأكد راضي ،أن انعقاد هذا الحدث العالمى على أرض مصر فرصة لعرض أحدث الأدوات التى حققت نقلة نوعية فى خفض الإنبعاثات الكربونية من مصانع الحديد والصلب أمام هذا الحضور العالمى رفيع المستوى من ممثلى الدول والجهات والوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية والشركات.

ولفت إلى أن التغير المناخى يعد قضية وجود، ولا توجد حلول أخرى أمام العالم سوى التكيف والتخفيف، مشيرا الى اننا كشريك استيراتيجى لقطاع صناعة الحديد والصلب فى مصر والشرق الأوسط علينا توفير أدوات وإنتاج وتطوير تكنولوجيات صديقة للبيئة لتحقيق خطط التحول نحو التنمية التى تراعى العوامل المناخية.

وأشار كبير المسئولين الفنيين أن مؤتمر المناخ يتيح المزيد من الفرص للتعاون والتنسيق مع شركاء التنمية للمضى قدما لتقديم خدمات الدعم الفنى وبناء قدرات قطاع الحديد والصلب حول العالم لتحقيق خططهم وسياساتهم الرامية لخفض الإنبعاثات الكربونية بالتدريج حتى الوصول بقطاع صناعة الحديد والصلب الى قطاع منخفض الكربون وهو الأمر الذى أستطعنا تحقيقه على أرض الواقع من خلال تكنولوجيا ال CasTemp.