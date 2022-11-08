ممثل بلجيكا بـCop27: علينا دعم الشراكات والتعاون الدولى للطاقة البديلة

قال ممثل بلجيكا في قمة المناخ إنه يتم اليوم تناول حلول حاسمة ودقيقة، حيث تتمثل أهمية الهيدروجين الأخضر في حاجة أوروبا للاستمرار في الأنشطة الصناعية وزيادة الإنتاج الصناعي باستخدام الهيدروجين الأخضر كإحدى الدعائم الأساسية في التحول الأخضر.

وأكد خلال كلمته بجلسة تحت عنوان “مستقبل الطاقة بمؤتمر المناخ ضمن فعاليات قمة المناخ” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب أن يكون هناك اكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفوري.

وأضاف: “هذه اللحظة تثبت أننا في حاجة في لمزيد من التعاون وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، وكذلك التركيز على التنوع في مصادر الطاقة”.

وتتواصل لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، فى دورته الـ 27، التى تستضيفها وترأستها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجارى، نيابة عن قارة أفريقيا.

