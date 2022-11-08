عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل بلجيكا بـCop27: علينا دعم الشراكات والتعاون الدولى للطاقة البديلة

ممثل بلجيكا
ممثل بلجيكا

قال ممثل بلجيكا في قمة المناخ إنه يتم اليوم تناول حلول حاسمة ودقيقة، حيث تتمثل أهمية الهيدروجين الأخضر في حاجة أوروبا للاستمرار في الأنشطة الصناعية وزيادة الإنتاج الصناعي باستخدام الهيدروجين الأخضر كإحدى الدعائم الأساسية في التحول الأخضر.

وأكد خلال كلمته بجلسة تحت عنوان “مستقبل الطاقة بمؤتمر المناخ ضمن فعاليات قمة المناخ” بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يجب أن يكون هناك اكتفاء من مصادر الطاقة بخلاف الوقود الأحفوري. 

وأضاف: “هذه اللحظة تثبت أننا في حاجة في لمزيد من التعاون وبناء الشراكات والعلاقات التجارية، وكذلك التركيز على التنوع في مصادر الطاقة”.

وتتواصل لليوم الثانى على التوالى اجتماعات القادة فى مؤتمر المناخ cop27 فى مدينة شرم الشيخ، فى دورته الـ 27، التى تستضيفها وترأستها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 من نوفمبر الجارى، نيابة عن قارة أفريقيا.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

محامي شيرين عبد الوهاب يرد على شائعات السوشيال ميديا: مؤامرة كبيرة

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

424 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب منذ بداية 2022.. تفاصيل

بعد إصابة متولي .. فيتوريا يستدعي مدافع الأهلي لقائمة منتخب مصر

أمر ليس طارئا.. أسباب خروج رئيس وزراء بريطانيا من فعالية بقمة المناخ مسرعا|فيديو

قمة المناخ COP27.. تدشين منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بشرم الشيخ

ميقاتى: سرعة استجابة الرئيس السيسي لاحتياجات لبنان يشعرنا دوماً بأن هناك سندا قويا لبلدنا

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

رد على شائعات انفصالهما.. أجمل إطلالات ايمي سمير غانم مع حسن الرداد

فيديو

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ