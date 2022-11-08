عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تنظم حفل استقبال للمشاركين ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

نظم برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى "INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية، حفل استقبال للخريجين والطلاب وهيئة التدريس والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة تخريج الدفعة العاشرة للبرنامج في فبراير المقبل.

اقيم الحفل تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا سعد شرف مدير برنامج إدارة التعليم الدولي ، وكذلك بحضور ممثلي الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة وهيئة التبادل الألمانية DAAD، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة.

ورحب الدكتور السيد قنديل، في كلمته بالحفل بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا الحفل المميز مؤكدًا على دور الجامعة في دعم التعليم المتميز الذي يهدف لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا.

وأشار إلى أن هذه البرامج  ليست فقط مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.

txt

بالتزامن مع COP27.. انطلاق فعاليات المنتدى العلمي "التصميم الأخضر" بفنون تطبيقية حلوان

txt

أسرة من أجل مصر المركزية تستكمل سلسلة الندوات التعريفية في هندسة حلوان

وتحدث الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول البرنامج، مشيرًا أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مصر، ويهدف إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، فضلًا عن أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة سوزان هاريس هامورت بالتعاون المثمر بين الجامعتين وقصص النجاح التي نفتخر بها للخريجين الذين اصبحوا قيادات في العديد من مؤسسات التعليم والتدريب الألمانية.

كما تحدث عدد من الخريجين والطلاب الذين تواجدوا او انضموا للحفل عبر الانترنت، عن تجربتهم الشخصية بشان الدراسة في البرنامج والتبادل الطلابي بين الجامعتين والاثر الذي احدثته الدراسة في البرنامج على المستوى الشخصي والمهني.

وأشارت الدكتورة رشا سعد شرف مدير برنامج إدارة التعليم الدولي، إلى أن هذا الاحتفال المتميز يأتى في ظل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التواصل والتعاون المستمر خاصةً فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية فى مجالات العلوم والأبحاث، حيث يسمح برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع. 
 

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان Jobs Education الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

مات في طريقه للمدرسة| الأب المكلوم يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة بحياة ابنه

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

موضوعات متعلقة

آداب حلوان تعقد ندوة بعنوان المرونة النفسية

ختام فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لكلية الصيدلة بجامعة حلوان

أخبار التعليم| احصل على فرصة للدراسة في هونج كونج.. تفاصيل التقديم.. بالخطوات.. كيف يحصل طلاب تمريض القاهرة على حساب بالمنصة الذكية Thinqi

اليوم .. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن تنظيم المؤتمرات العلمية

جامعة حلوان: مبادرة لزرع 200 شجرة بكلية الخدمة الاجتماعية

جامعة حلوان: يجب التوعية بقضية التغيرات المناخية وكيفية التعامل معها .. ونواجهها بالمسابقات العلمية والبحث العلمي .. ونعمل علي التحول لجامعة خضراء

عادلة رجب: تأثيرات الحرب انعكست علي مختلف دول العالم و يجب ايقافها

خبير سياسي: مبادرة الرئيس لوقف الحرب هي نداء للإنسانية والسلام

ترشيحاتنا

نص كلمة الرئيس السيسي في المائدة المستديرة "الاستثمار في مستقبل الطاقة.. الهيدروجين الأخضر"

إعلان أوروبي كبير خلال COP27.. استثمارات مليارية ضخمة في مصر

الرئيس السيسي : مصر جاهزة للتحرك نحو انتاج الهيدروجين الأخضر للدول الإفريقية

السيسي: نتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور السياسي مع ألمانيا

فيديو تحذيري.. إصابة مراهق بعد سقوطه من ملاهي بالفلبين

بسبب التغيرات المناخية.. خط الأمطار يتحرك شمالا ويتسبب في سيول السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريس إيفانز بعد اختياره الرجل الأكثر جاذبية: والدتي ستكون فخورة بهذا اللقب

بعد الكشف عن تعرضها لمؤامرة.. صور صادمة لـ شيرين عبد الوهاب.. شاهد

جلد أسود.. إلهام شاهين تتألق في إطلالة رياضية من أمريكا.. شاهد

بعد أزمتها مع شقيقها .. صور تكشف قصة حب شيرين وحسام حبيب

فيديو

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ