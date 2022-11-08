جامعة حلوان تنظم حفل استقبال للمشاركين ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي

نظم برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولى "INEMA” بالاشتراك مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية، حفل استقبال للخريجين والطلاب وهيئة التدريس والشركاء الاستراتيجيين بمناسبة تخريج الدفعة العاشرة للبرنامج في فبراير المقبل.

اقيم الحفل تحت رعاية وبحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا سعد شرف مدير برنامج إدارة التعليم الدولي ، وكذلك بحضور ممثلي الغرفة الألمانية العربية للتجارة والصناعة وهيئة التبادل الألمانية DAAD، وعدد من عمداء الكليات بالجامعة.

ورحب الدكتور السيد قنديل، في كلمته بالحفل بالحضور، معربًا عن سعادته بهذا الحفل المميز مؤكدًا على دور الجامعة في دعم التعليم المتميز الذي يهدف لتبادل الخبرات التعليمية والثقافية، يساعد على تأهيل قيادات على مستوى رفيع فى مجال الإدارة التعليمية، كما يركز على التبادل الثقافى بين مصر وألمانيا.

وأشار إلى أن هذه البرامج ليست فقط مجرد برامج أكاديمية ولكنها شراكة دولية بين الجانبين المصرى والألمانى، ما يسهم فى توطيد العلاقات بينهما.

وتحدث الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب حول البرنامج، مشيرًا أن البرنامج يعد الأول من نوعه فى مصر، ويهدف إلى توفير الكفاءات لتولى مناصب قيادية في المنظمات المهتمة بالتعليم، وتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات عبر الثقافات فى مجال إدارة التعليم الدولى، فضلًا عن أنه يمكّن المشاركين من وضع الاستراتيجيات والهياكل وكذلك تنفيذ تطوير الجودة وتبنى الأفكار المبتكرة لعمليات التعليم الحديثة.

وفي كلمتها أشادت الدكتورة سوزان هاريس هامورت بالتعاون المثمر بين الجامعتين وقصص النجاح التي نفتخر بها للخريجين الذين اصبحوا قيادات في العديد من مؤسسات التعليم والتدريب الألمانية.

كما تحدث عدد من الخريجين والطلاب الذين تواجدوا او انضموا للحفل عبر الانترنت، عن تجربتهم الشخصية بشان الدراسة في البرنامج والتبادل الطلابي بين الجامعتين والاثر الذي احدثته الدراسة في البرنامج على المستوى الشخصي والمهني.

وأشارت الدكتورة رشا سعد شرف مدير برنامج إدارة التعليم الدولي، إلى أن هذا الاحتفال المتميز يأتى في ظل التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين المصرى والألمانى لدعم التواصل والتعاون المستمر خاصةً فى الفترة الأخيرة لما له من أهمية فى مجالات العلوم والأبحاث، حيث يسمح برنامج الماجستير المشترك إدارة التعليم الدولى INEMA بتبادل الخبرات التعليمية والثقافية على نطاق واسع.

