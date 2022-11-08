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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الاقتداء بخلق الرسول والنهج على سنته.. ندوة بمدن المنيا الجامعية

ندوة بالمدينه الجامعيه
ندوة بالمدينه الجامعيه بالمنيا

عقدت جامعة المنيا ندوة بعنوان "الاقتداء بخلق الرسول صل الله عليه وسلم والنهج على سنته" لطالبات المدينة الجامعيه، حاضر بالندوة الدكتور وليد مشهور عبدالتواب، المدرس المساعد بكلية الآداب، والشيخ عبدالرحمن عبد الصالحين بوزارة الأوقاف، وبرعاية الدكتور عصام الدين صادق فرحات، القائم بأعمال رئيس الجامعة. 

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و تناولت الندوة  خلق وسلوكيات سيدنا محمد صل الله عليه وسلم ، والحث على الاقتداء بسنته العطرة، موضحين الطرق والنهج القويم لسيد الخلق الداعية إلى إصلاح النفس والمجتمع، واتباع السلوكيات القويمة التي يجب على الإنسان الأخذ والاقتداء بها، موصين الطلاب بالالتزام بالقيم والتحلي بالأخلاق باعتبارها المعيار الرئيسي الذي يتم من خلاله تمييز جميع أفراد المجتمع، والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي تهدد استقرار المجتمعات.

وأشرف على تنظيم الندوة الدكتورة سمية محروس، مدير عام المدن الجامعية، والدكتورة غادة فرغل جابر، منسق الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية، وهناء علي، مدير رعاية الطالبات، وأعضاء مكتب رعاية الطالبات بالمدينة.

جامعه المنيا المدن الجامعية المدينة الجامعية مواجهة التغيرات المناخية الرسول صل الله عليه وسلم

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