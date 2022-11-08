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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بمعرض الإبداع الأخضر.. جامعة سوهاج تستعرض مجهوداتها بمؤتمر Cop27

صدى البلد

تشارك جامعة سوهاج اليوم بفعاليات مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية (COP 27) بمدينة شرم الشيخ، حيث تم اختيارها لتكون ضمن أفضل ١٢ جامعة حكومية للمشاركة بالمؤتمر؛ صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة.

وأكد "عبد الخالق" على أهمية دور الجامعات المصرية و مسؤوليتها للمشاركة في مجال مواجهة آثار تغيرات المناخ، ووضع سياسات للتكيف مع هذه التغيرات موضحاً ان الجامعة وضعت استراتيجية محافظة سوهاج للتغيرات المناخية ارتكازا على الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠، الي جانب تنفيذ عدد من المشروعات البحثية والتطبيقية.

وذلك تنفيذاً للهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 والتي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

وأشار رئيس جامعة سوهاج، إلى أنه تم تخصيص مكان للجامعة بمعرض الإبداع الأخضر الخاص بوزارة التعليم العالي لعرض نماذج مخرجاتها من مشروعات متعلقة بالتغيرات المناخية، حيث تم تخصيص ساعتين فى الفترة من الثالثة حتى الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء لاستعراض جهود الجامعة المتميزة والتي أسفرت عن مشاركتها في فعاليات المؤتمر.

وأضاف انه خلال فعاليات المشاركة تم عرض فيلم وثائقي عن مجهودات الجامعة للحد من آثار التغيرات المناخية بالمحافظة يتضمن الأنشطة البحثية والتوعوية والمؤتمرات وورش العمل التي نفذتها الجامعة في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية.

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جامعة سوهاج

كما تستعرض الجامعة ما نفذته من ابحاث حيث شاركت بـعدد ٣ أبحاث متميزة وهم تفادي الاحترار العمراني في المنشآت من خلال تحسين وإمداد المباني بالطاقة والتخطيط الجيد للمجتمعات العمرانية الجديدة وإنتاج أسفلت صديق البيئة من خلال تدوير المخلفات الطبية وتفادي الاعتلال الحراري في عملية إنتاج الدواجن بمزارع كلية الزراعة.

وذلك إلى جانب المشاركة بعدد ٥ نماذج محاكاة لإبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية، وهي تدوير المخلفات الطبية لإنتاج الأسفلت وتحويل الجامعة إلى جامعة خضراء من خلال مبادرة "أحلى وهى خضرا".

وإنتاج سيارة صديقة البيئة تعمل بالطاقة الكهربائية، إنتاج أخشاب مقاومة للحريق والتعاون مع المحافظة لوضع استراتيجية سوهاج للتغيرات المناخية 2050.

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