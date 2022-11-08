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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة كفر الشيخ: مؤتمر المناخ يؤكد الدور الريادى للدولة المصرية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ خلال فعاليات cop27

شارك  الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ ، في جلسات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ" COP27" ، وبحضور ومشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في إطار مشاركة جامعة كفرالشيخ في جلسات مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ" COP27".

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وصرح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ما يحدث على أرض مدينة شرم الشيخ الخضراء هو نقطة تحول الي عالم جديد وجمهورية جديدة لبناء مستقبل أكثر إشراقاً لبلادنا وللأجيال القادمة.

وأضاف دسوقي، أن مؤتمر المناخ يعد أكبر تجمع سنوى حول العمل المناخى لاتخاذ إجراءات بشأن معالجة حالة الطوارئ المناخية وآثارها على البيئة عالمياً، وجهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وأشار إلى أنه استضافة مصر لمؤتمر المناخ "cop 27" يضعها فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة، مشيداً الدور الريادى للدولة المصرية علي كافة الأصعدة.

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