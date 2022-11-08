شيخ الضيفية الخلوتية: قمة المناخ تعكس الريادة المصرية

صرح الدكتور محمود أبو على شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية احدى اكبر الطرق الصوفية فى مصر فى بيان له اليوم ان استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 يعد من أهم الأحداث العالمية فى هذا التوقيت وأن اختيار مصر لتنظيم هذا الحدث العالمى أنما هو شهادة من المجتمع الدولى بالثقة الكاملة فى الدولة المصرية لتحمل مسئولية حدث مثل ذلك اتت هذه الثقة فى ظل ما تشهده الدولة من إنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وتابع شيخ الطريقة الضيفية الخلوتية: ليس هذا فحسب وانما دور مصر الريادى العربى والافريقى المحورى فى منطقة الشرق الأوسط ذلك لان مؤتمر مثل مؤتمر المناخ cop 27 له ثقله العالمى حيث قام بالحضور أكثر من أربعون ألف مشارك من مائة وسبعة وتسعون دولة من دول العالم منهم كبار قادة الدول من ملوك ورؤساء ورؤساء حكومات وضعت مصر أمام مسئوليات كبيرة لخروج مثل هذا الحدث فى أبهى صورة وكما رأينا منذ اليوم الاول لافتتاح المؤتمر الصورة المشرفة للتنظيم من اول استقبال الوفود المشاركة والفاعليات والندوات واللقاءات والتنسيق الحضارى التى ظهرت به مدينة شرم الشيخ فى أبهى صورة والتنسيق الامنى من خلال وزارة الداخلية لتوفير مناخ أمن للضيوف الكرام وكذلك توفير خدمة صحية على اعلى مستوى.

وأكد أن كل ذلك عكس الصورة الحضارية والريادة للدولة المصرية وخرجت الساعات الأولى من المؤتمر بنجاح وتوصيات كما جاء فى خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أوصى بالعمل على خطة واضحة وعدم التراجع فى معركة مواجهة التغييرات المناخية لصالح البشرية جميعا كما حمل الرئيس برسالة سلام للعالم بدعوة سيادته لاطراف الحرب الروسية الاوكرانية لانهاء الحرب ليعم السلام حيث أن هذه الحرب اطلت بظلالها على العالم أجمع.

كما ووضع ايضا الرئيس أمام قادة وزعماء العالم خارطة طريق واضحة وملموسة نحو العمل على خفض الانبعاثات الضارة وبناء القدرة على التكييف مع تبعات التغير المناخى ولهذا فان القيادة السياسية المصرية تسعى بكل السبل لاحتواء موجه التغييرات المناخية ووضع المزيد من الحلول الجذرية لهذه المشكلة خلال هذه القمة .



وأوضح، أنه لذلك حق لكل مصرى فى هذه الايام ان يفخر ببلده ومكانتها عالميا وأنها قبلة العالم هذه الأيام ولولا ثقة قادة العالم والامم المتحدة فى بلادنا ما جاءوا الينا على ارضنا الحبيبة مصر .

وأعلن عن تجديد أبناء الطريقة الضيفية الخلوتية شيخا ونوابا وخلفاء ومريدين الدعم الكامل للدولة المصرية ولسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية قائد التنمية ونقول لسيادته سر على بركة الله ونحن خلفك مساندين لك بكل قوة.

كما أعلن الرفض التام لاى دعوات هدامة من شأنها العمل على تأخر البلاد وافساد مصالح العباد وسنعمل جنبا الى جنب مع الدولة وقيادتها السياسية على التصدى لمثل هذه الدعوات التى ما جنينا منها الا مزيد من الأزمات فى كل الجوانب .

وكرر دعمه وتأييده للرئيس مع خالص الدعوات الطيبة لبلادنا مصر وسيادتكم والشعب المصرى العظيم بكامل التوفيق والنجاح.