بعد رفضها الزواج منه.. القصة الكاملة لشروع شاب في قتل طالبة بمطروح

أسدلت محكمة جنايات مطروح، الستار على القضية التى هزت الرأى العام بمطروح، بالسجن المؤبد على شاب متهم بالتعدي على فتاة بالساطور، لشروعه في قتلها مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "ساطور، بعدما فشل فى اختطافها .

شاب يفشل في خطف طالبة بعد رفضها الزواج منه

بداية الجريمة، كانت بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مطروح، عندما اعترض شاب يدعى موسى وأحد جيران الطالبة، طريق طفلة صغيرة تبلغ من العمر 16 عاماً طالبة بالصف الأول الثانوي، في محاولة منه لخطفها لرفضها الزواج منه والإرتباط به، وعندما فشل في خطفها اخرج سلاح أبيض ساطور، وتعدى عليها وضربها، لتسقط في الشارع غارقة في دمائها.

اصابات متعددة للطالبة بعد الإعتداء عليها



وأحدث إصابتها بجرح قطعي في الجبهة طوله 10 سم وعرض 3 سم وكسر مضاعف مفتوح باليد اليسرى وجرحين قطعيين بفروة الرأس طول الجرح الواحد 20 سم.

وعرفت الطالبة أمل بتقوقها، وعرضت والدة الشاب موسي،، الجانى ،، على أمل إعطاء درس لابنتها "هاجر" الطالبة بالصف الثانى الاعدادى بمقابل مادي في حين رفضت "أمل" المقابل وقامت بإعطائها دروسا في اللغة العربية بالمنزل مجانا.

السجن المؤبد مصير الشاب لمحاولته قتل الطالبة

كانت قد أصدرت محكمة جنايات مطروح، برئاسة المستشار مجدي سلامة دياب، حكمها على شاب تعدى على فتاه بسطور فى الشارع بمدينة الحمام بالسجن المؤبد، لشروعه في قتلها مع سبق الإصرار والترصد وإحراز سلاح أبيض "ساطور.

حيث حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم "موسي ج م ب" بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة بفتاه السطور .

وترجع تفاصيل الواقعة الي قيام شاب من مدينة الحمام بمحاولة خطف فتاه تبلغ 16 عاما طالبة فى الصف الاول الثانوى والقيام بالتعدي عليها ضربا بالساطور، بعدما قام بمحاولة خطفها لرفضها الزواج منه .

وقال السيد نصر والد المجني عليها اليوم رجع حق ابنته أمل بالحكم على المجرم 25 سنة موجها شكره لقضاء مصر العادل، مضيفا أن ابنته تعرضت لأبشع أنواع العنف بعد تعدي المتهم عليها بالضرب المبرح، مستخدما الساطور ليقطع يدها ويصبها بعدة إصابات بالغة.