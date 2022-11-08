برنامج الغذاء العالمي: السودان من الدول التي يمكن الاعتماد عليها في حل المشكلة

قال برنامج الغذاء العالمي إن السودان من الدول التي يمكن الاعتماد عليها في حل أزمة الغذاء المتوقعة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان الدكتور جبريل إبراهيم، اليوم الثلاثاء، في مكتبه، مع مدير الشراكات الاستراتيجية ببرنامج الغذاء العالمي بروما مستر استانيليك سمكانجا، بحضور السفير دفع الله الحاج وكيل وزارة الخارجية المكلف.

وأبدى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالسودان استعداد الخرطوم للتعاون مع برنامج الغذاء العالمي لبناء شراكات استراتيجية بهدف الإسهام في حل مشكلة الغذاء على مستوى العالم وذلك بتوظيف الموارد الطبيعية ذات الميزات النسبية المتوفرة في السودان.

وأكد الدكتور جبريل إبراهيم اهتمام الحكومة بتعزيز فرص التعاون مع برنامج الغذاء العالمي لتحقيق الهدف المشترك لمعالجة أزمة الغذاء المتوقعة، مشيرًا إلى أهمية دور برنامج الغذاء العالمي في استقطاب التمويل الخارجي لتحقيق الهدف المنشود.

بدوره، أكد مدير الشراكات ببرنامج الغذاء العالمي اهتمام البرنامج بحل مشكلة الغذاء من خلال الدول التي يمكن الاعتماد عليها في حل مشكلة الغذاء التي تهدد استقرار الأمن الغذائي العالمي.

