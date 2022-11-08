ضمن مبادرة «اتحضر للاخضر» .. رئيس جامعة حلوان : التغيرات المناخية قضية عالمية يجب مواجهتها .. وفنون تطبيقية تطلق المنتدى العلمي للحفاظ على البيئة .. ومبادرة لزرع 200 شجرة بكلية الخدمة الاجتماعية

ضمن مبادرة “ اتحضر للاخضر ”

فنون تطبيقية حلوان تطلق المنتدى العلمي للحفاظ على البيئة

مبادرة لزرع 200 شجرة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

رئيس جامعة حلوان : التغيرات المناخية قضية عالمية يجب مواجهتها

أعلنت جامعة حلوان تزامنا مع عقد مؤتمر المناخ العالمي بشرم الشيخ عن مشاركتها بالمبادرة الرئاسية " اتحضر للأخضر" ، للحفاظ على البيئة و التوعية بالتغيرات المناخية ، منها اطلاق معسكر لطلاب الجامعة بمحمية وادى دجلة ، و اطلاق مبادرة لزراعة الاشجار بالكليات ، و اطلاق المبادرات العلمية التي تعمل على التوعية بالتغيرات المناخية .

و قد صرح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، لصدي البلد ان مشاركة الجامعة بالمبادرة تأتي من أهمية قضية التغير المناخي حيث ان هامة و عالمية ، و انها تؤثر على كافة دول العالم و يجب التوعية بها و التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة.

و تابع رئيس جامعة حلوان انه يجب ان تشارك كافة الجامعات المصرية في إيجاد حلول للتغيرات المناخية و العمل على زيادة المساحات الخضراء حفاظا على البيئة ، و لذا اطلقت الجامعة مبادرة جامعة خضراء .

و قالت الدكتورة مني فؤائد نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العلياو البحوث ، أن التغيرات المناخية تؤثر على مختلف أوجه الحياة، بداية من المياه والتربة، والهواء، وارتفاع درجات الحرارة، كما تؤثر على حياة الانسان سواء الاجتماعية ، النفسية ، و غيرها لذا يجب ان بكون للجامعات دور هام فى المشاركة فى التوعية بها و ايجاد حلول لها سعيا لتحقيق التنمية .

وكشفت الدكتورة صفاء خضير وكيل كلية الخدمة الاجتماعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لصدي البلد انه قد اطلقت الكلية ضمن مبادرة اتحضر للاخضر مبادرة لتشجير بعدد ٢٠٠ شجرة وزيادة المساحة الخضراء للكلية بالتعاون مع وزارة البيئة والإدارة الزراعية بالجامعة وبجهود الطلاب.

وتابعت ان المبادرة تهدف إلى نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وحث الشباب علي المشاركة في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية ضمن المبادرة الرئاسية ( اتحضر للأخضر ).

كما نوهت إلى أن للطلاب دور هام خلال المبادرة حيث إن مشاركته فى عملية التشجير تنمي روح المواطنة والانتماء والعمل التطوعي لدى الطلاب، كما يساهم فى تعزيز الاهتمام بقضايا البيئة والتغير المناخي.

و تهدف المبادرة إلى التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحفاظ على البيئة من خلال زيادة المساحات الخضراء بالجامعة، والاهتمام بثقافة التشجير التي لها مردود بيئي وجمالي للمجتمع .

و قد أطلقت كلية الفنون التطبيقية بحلوان المنتدي العلمي الأكاديمي "التصميم الأخضر.. استدامة للحياة" و يعكس إمكانيات الكلية العلمية والبحثية لمواجهة التغيرات المناخية من خلال أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراه والأبحاث العلمية وبراءات الإختراع ومشاريع التخرج .

وذكرت إدارة كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان أن المنتدى يعمل على المساهمة العلمية والاستفادة من نتائج تلك الأبحاث بالتواصل مع رجال الأعمال في سوق العمل الخارجي لتخطيط رؤية مستقبلية لغدا أفضل للأجيال القادمة.

ويتحدث المنتدى عن أثر ديناميكية البيئة الطبيعية في استحداث صورة بصرية مستدامة ضمن مفردات البيئة المبنية وانعكاسها على استدامة التلوث اللامادي في الذاكرة الحضارية للأمم، التصميم الداخلي باستخدام طريقة القصد لتعديل السلوك الإنساني، التجميل البيئي لعناصر البيئة المستدامة، الاستدامة في التصميم الداخلي وفقا لمفهوم العمارة النسجية، مؤتمر المناخ العالمي مصر ٢٠٢٢ شعارات وملصقات، إعلان نتائج تغير المناخ وتأثيرها على البيئة، تأثير التغيرات المناخية على المحيطات والقطب الشمالي، اثاث حديث مبتكر مصنوع من الهوية المصرية، استخدام طينات الورق لإنتاج وحدات إضاءة خزفية بالطباعة ثلاثية الأبعاد، الخلايا الشمسية معادة التدوير وتطبيقاتها في الواجهات المعمارية.

و تنظم إدارة المعسكرات بالإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان معسكر اليوم الواحد لطلاب وطالبات جامعة حلوان " محمية وادي دجلة " تحت شعار " إتحضر للأخضر "وذلك يوم السبت الموافق ١٢ / ١١/ ٢٠٢٢ وذلك تزامناً مع تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ ال٢٧ ، ودعما لمبادرة فخامة الرئيس " اتحضر للأخضر".