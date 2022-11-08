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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بني سويف.. إصابة طالبين في حادث تصادم بإهناسيا

مستشفي بني سويف الجامعي
مستشفي بني سويف الجامعي

أصيب طالبين، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم توكتوك بعمود إنارة بمدخل قرية شاويش بمركز إهناسيا غرب بني سويف وتم نقلهما إلى المستشفى.

تلقي اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم توكتوك بعمود إنارة بمدخل قرية شويش بمركز اهناسيا منا أسفر عن إصابة طالبين ووجه على الفور بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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وعلي الفور انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم عمر عبد الوهاب 19 سنة، ورمضان سيد راضي 19 سنة، مصابين باشتباه كسر بالقدم اليمنى جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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