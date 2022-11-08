خبير طاقة: الهدف من استخدام الهيدورجين الأخضر تقليل الانبعاثات الكربونية

أكد هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن الهيدروجين متواجد بوفرة في العالم، مضيفا أنه يجب أن تكون كافة مراحل انتاج الهيديورجين الأخضر صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات.

وقال هاني النقراشي في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "الهيدروجين الأخضر يمكن الحصول عليه من خلال تحليل المياه عن طريق استخدام طاقة الكهرباء".

وأضاف هاني النقراشي: "يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج السماد والوقود المستعمل في المراكب والطائرات".

وتابع هاني النقراشي: "الهدف من استخدام الهيدورجين الأخضر هو تقليل الانبعاثات الكربونية المتسببة في الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى التغيرات المناخية".

واستطرد هاني النقراشي: "يجب أن تقوم كل دول العالم بالعمل سويا على تقليل الانبعاثات خاصة الدول الصناعية الكبرى التي يتواجد بها انبعاثات كربونية كثيرة".