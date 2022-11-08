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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير طاقة: الهدف من استخدام الهيدورجين الأخضر تقليل الانبعاثات الكربونية

الهيدروجين الأخضر
الهيدروجين الأخضر

أكد هاني النقراشي خبير الطاقة العالمي، عضو المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، أن  الهيدروجين متواجد بوفرة في العالم، مضيفا أنه يجب أن تكون كافة مراحل انتاج الهيديورجين الأخضر صديقة للبيئة ولا ينتج عنها أي انبعاثات.

 

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افتتاح المرحلة الأولى من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

 

وقال هاني النقراشي في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "الهيدروجين الأخضر يمكن الحصول عليه من خلال تحليل المياه عن طريق استخدام طاقة الكهرباء".

 

وأضاف هاني النقراشي: "يمكن استخدام الهيدروجين الأخضر في انتاج السماد والوقود المستعمل في المراكب والطائرات".

 

 وتابع هاني النقراشي: "الهدف من استخدام الهيدورجين الأخضر هو تقليل الانبعاثات الكربونية المتسببة في الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى التغيرات المناخية".

 

 واستطرد هاني النقراشي: "يجب أن تقوم كل دول العالم بالعمل سويا على تقليل الانبعاثات خاصة الدول الصناعية الكبرى التي يتواجد بها انبعاثات كربونية كثيرة".

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