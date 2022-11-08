بنى سويف .. حملات لمراقبة الأسواق ومتابعة توافر السلع

تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ "د. محمد هاني غنيم" برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

أشرف"اليوم"اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على حملة للرقابة التموينية والصحية بمدينة بني سويف العاصمة، وبالتزامن مع تنفيذ حملات متفرقة على مستوى الوحدات المحلية بالمحافظة ، وذلك في حضور الأستاذ أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف،المهندس جمعة عبد الحفيظ مدير الرقابة التموينية، الدكتور أحمد عبد العظيم مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة ، ومسؤولى الجهات ذات الصلة.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر لوجود مخالفات ببعض المنشآت التجارية، والتي تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين في مجال الأغذية من الأمراض المعدية، وعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة،عدم إصدار فواتير، بجانب تحرير محاضر لمنشآت طبية مخالفة ، تضمنت مركز نساء وتوليد بها غرف عمليات وأدوية مجهولة المصدر ، و7 حضانات " بدون ترخيص"حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الجهات الفنية المختصة والتحفظ على المضبوطات تمهيداُ لإحالة المحاضر لجهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الصدد.

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