«الإنذار المبكر بمخاطر الطقس والتغيرات المناخية».. ندوة بكلية البنات جامعة عين شمس

نظم قسم الجغرافيا بكلية البنات جامعة عين شمس ندوة بعنوان الإنذار المبكر بمخاطر الطقس والمناخ والتغيرات المناخية للدكتور محمد محمود عيسي، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة اميرة يوسف عميدة كلية البنات والدكتورة هبه بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبالتعاون مع قسم الجغرافيا بالكلية.

وعرض عدداً من المحاور الهامة:

عرض لوصف عناصر الطقس وتطرف لدراسة التنبؤ الحالى والمستقبلي

إبراز الأنواع المتباينة من المخاطر الجوية وتحدث فيها عن التأثير السلبي للرياح والفرق بين المقصود بالرطوبة والامطار المتساقطة ومخاطر ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة

فسر مهام مركز التنبؤات بالأرصاد الجوية لإصدار الإنذار المبكر بالكوارث

ثم التطرف للظواهر الجوية السائدة على مصر

وابرز تأثير ارتفاع درجات الحرارة بتأثير الغازات الدفيئة والاشعاع الشمسي وعرض لتأثيرهما على الاحتباس الحرارى

ثم تحدث عن التيارات البحرية والتنبؤ والبراكين

وفسر مفهوم التغذية المرتدة

عرض للتنمية المستقبلية فى الصحراء الكبرى عن طريق الحزام الأخضر

وأخيرا ابرز التأثير المناخي على البيئة

وتم تكريم الدكتور محمد محمود عيسي، وتسليمه الشهادة مع رئيس قسم الجغرافيا الدكتورة سهام هاشم.