زيلينسكي يتعهد بعدم التخلي عن «سنتيمتر واحد» لروسيا في شرق أوكرانيا |فيديو

عرضت فضائية يورو نيوز تقريرا عن الأوضاع في أوكرانيا، بعد الحرب الروسية.

وتعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بألا تتخلى قواته ولو عن "سنتيمتر واحد" في المعارك الدائرة للسيطرة على منطقة دونيتسك الشرقية بينما تحدث مسؤولون عينتهم روسيا عن اقتحام قوات أوكرانية بلدة جنوبية بالدبابات.

وتقع النقاط المحورية للصراع في المنطقة الصناعية في دونيتسك حول بلدات باخموت وسوليدار وأفدييفكا، مسرح أعنف قتال في أوكرانيا منذ غزو القوات الروسية لها في أواخر فبراير شباط.

والمنطقة واحدة من أربع أعلنت روسيا أنها ضمتها في أواخر سبتمبر أيلول. والقتال مستمر هناك بين الجيش الأوكراني وقوات تعمل بالوكالة عن روسيا منذ عام 2014، وهو العام نفسه الذي ضمت فيه موسكو شبه جزيرة القرم في الجنوب.