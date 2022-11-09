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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي يلتقي رئيس الوزراء الأردني على هامش قمة المناخ COP27 

مدبولي ورئيس وزراء
مدبولي ورئيس وزراء الأردن

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، ضمن سلسلة لقاءاته على هامش انعقاد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27".

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بمستوى العلاقات الثنائية الاستثنائية التى تربط مصر والأردن، فى كافة المجالات، استرشاداً بالعلاقات الأخوية المتميزة التى تربط فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأخيه جلالة الملك عبدالله الثانى بن الحسين، ملك الأردن.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الأردن عن خالص تهانيه لمصر قيادة وحكومة وشعباً على تنظيمها المتميز لهذا الحدث العالمى لقمة المناخ، معتبراً ذلك مصدر فخر للعرب. 

كما وجه الخصاونة الدعوة لمدبولى لزيارة عمان، لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة مع الأردن، فى موعد يتم الاتفاق عليه بين الجانبين خلال النصف الأول من العام القادم.
 

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