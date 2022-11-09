أكثر من 120 رئيسا.. غادة والي: زخم غير مسبوق في كوب 27

أشادت الدكتورة غادة والي، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمدير العام لمكتب الأمم المتحدة في فيينا، جهود استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27"، متابعة: أجندة المؤتمر تضمن ملفات هامة جدًا، أبرزها تعويضات الخسائر والأضرار.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى، أن موضوع المناخ له أهميته، وهناك صوت عال للمجتمع المدني في الضغط على الحكومات، في مواجهة التغيرات المناخية.





وأوضحت أن هناك زخما غير مسبوق في كوب 27 حيث يوجد أكثر من 120 رئيس دولة وحكومة، و 3 آلاف جمعية أهلية وأكثر من 30 ألف مشارك.

واسترسلت: منظمة الأمم المتحدة المعنية بالجريمة والمخدرات تركز خلال قمة المناخ كوب 27، على الجرائم التي تركب ضد البيئة وخاصة قطع الغابات وقتل الحيوانات.



