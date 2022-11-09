مدبولي: تعاون المنظمات الدولية والأمم المتحدة أقصر طريق لنجاح مواجهة التغيرات المناخية|فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن تجمع الوزراء والمنظمات الدولية يعتبر دليلاً على التناغم بين المؤسسات لمناقشة التغيرات المناخية التى تؤثر على المجتمعات النامية وتوفير الموارد اللازمة للحكومات التى تهدف للتكيف والتخفيف من التغيرات المناخية .

وأضاف "مدبولى" خلال مؤتمر صحفى ضمن فعاليات جلسة تمويل المناخ بقمة المناخ، أن التعاون مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة هو أقصر طريق لنجاح مواجهة التغيرات المناخية وهذا الاجتماع الخاص بالتمويل يمثل أهمية كبرى، ومصر تهدف لتنظيم العديد من البرامج التى تشمل مناقشات ومبادرات التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر من خلال وضع أوليات لمنفعة البشر .

