مدبولي: سعداء لتفهم شركائنا للالتزامات الخاصة بمبادرات التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء: نحن سعداء لتفهم شركائنا للمسئوليات والالتزامات الخاصة بمبادرات التمويل للتحول للاقتصاد الأخضر، متابعًا أن العالم يشهد سلاسل من الأزمات المتعاقبة منذ عام 2019 حيث تفشي جائحة كورونا وتابعتها الأزمة المالية المرتبطة بالحرب الأوكرانية والتي تسببت في ضرر لـ سلاسل إمداد الطاقة والغذاء والانخفاض في النمو الاقتصادي.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته بـ جلسة "تمويل المناخ في عصر الأزمات المتعددة"، ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27، أن هذا الموقف يتطلب نوعًا من التضامن العالمي والذي يُعلي من شأن الإنسانية من هذه النقطة، حيث يعتمد نجاح المناقشات اليوم على تقديم مبادرات قوية وجادة وعليه فإن وزارة المالية المصرية تتعاون مع الشركاء لتقديم المبادرات التي تهدف لتسهيل الأمور الخاصة بالتغير المناخي وتقليل تكلفته على المواطنين.

