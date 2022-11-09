السيسي يلتقى رئيس جمهورية بوروندى على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ

أذاعت فضائية إكسترا نيوز خبرًا عاجلاً أفاد باستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية بوروندى على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ .



يذكر أن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل قد أشاد بالكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأول الاثنين في افتتاح قمة القادة في إطار الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المنعقدة حاليًا بشرم الشيخ والتي وجه من خلالها نداء من على منصة للأمم المتحدة لوقف الحرب الروسية - الأوكرانية وإنهاء هذه الأزمة التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم.

