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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس البنك الأفريقي: نحتاج إلى الإسهام ب 20 مليار دولار لدول القارة

صدى البلد

قال ايكونومي اديسينا رئيس البنك الافريقي :"قمنا بتدشين اتحاد الاخضر ومن ثم اشارك نقطتين وهو دعم  قضية التمويل المقدم برفقة بعض التنازلات لتشجيع القطاع الخاص وهذا النوع من التمويل بالغ الأهمية ".

وأضاف اديسينا، خلال مؤتمر صحفي علي هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP27، أن هناك نحو ٢٠ مليار دولار نحتاج الإسهام بهم، وعلينا أن نوسع و تيرة منح هذا التمويل بالتعاون مع البنك الأفريقي".

وفي يوم التمويل ذكر رئيس البنك الأفريقي : "لا بد أن يكون ثلاثة أضعاف من القدرات التمويلية بحلول ٢٠٣٠، مضيفا انه إذا كانت كل هذه القصص ستجدي نفعا قد يكون لدينا ثلاث قدرات من الجهة التمويلية".

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