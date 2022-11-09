معيط: التغير المناخي خطر يهدد العالم.. وصندوق النقد: يجب أن نفعل الشئ الصحيح

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.



وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، و زينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن يوم التمويل تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون في «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية.

وأضاف معيط، أن التغير المناخي خطر يهدد العالم أجمع، ولا يمكن للدول أن تعمل بنجاح في العمل المناخي بدون العمل الجماعي، وذلك على مستوى الدول وكذا مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لافتاً إلى أنه لا يوجد وقت لإضاعته، حيث يجب علينا أن نعمل معاً على تنفيذ تعهداتنا نحو قضايا المناخ.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين، خلال الجلسة الافتتاحية فأشار إلى أن قمة المناخ COP27 هي الفرصة الملائمة لبناء المصداقية نحو العمل على تنفيذ الالتزامات العالمية نحو التحول المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الخطوة الأهم الان هي ملء الفجوة الحالية لتمويل المشروعات التي نطمح لتنفيذها.

وفي كلمتها، أوضحت كريستالينا جورجييفا ضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي فيجب أولاً العمل على خفض مزيد من الانبعاثات الكربونية وتخصيص معدل اعلى من الاستثمارات في المجالات المستدامة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافت: يجب ان نعمل معا من اجل مستقبل افضل لابنائنا .. فعندما تنظر إلى صورة طفلك الصغير يجب عليك ان تفكر جيدا فيما يجب ان تفعل من اجل حمايته، في اشارة إلى ضرورة حماية كوكبنا من اجل الأجيال القادمة.

واختتمت حديثها بعبارة: يجب أن نفعل الشئ الصحيح.