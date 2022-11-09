عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معيط: التغير المناخي خطر يهدد العالم.. وصندوق النقد: يجب أن نفعل الشئ الصحيح

صدى البلد

افتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات «يوم التمويل»، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري بالمنطقة الزرقاء، ضمن اجتماعات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.

وحضر الجلسة الافتتاحية الدكتور محمد معيط، وزير المالية، و ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، و كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، و زينب أحمد، وزير مالية نيجيريا، والدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، ومارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وآخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من المعنيين بقضايا تمويل المناخ.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن يوم التمويل تجمع فيه مصر عددا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ، حيث من المقرر أن يناقش المشاركون في «يوم التمويل» استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار «تغير المناخ» خاصة بالدول الأفريقية والنامية.

وأضاف معيط، أن التغير المناخي خطر يهدد العالم أجمع، ولا يمكن للدول أن تعمل بنجاح في العمل المناخي بدون العمل الجماعي، وذلك على مستوى الدول وكذا مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية، لافتاً إلى أنه لا يوجد وقت لإضاعته، حيث يجب علينا أن نعمل معاً على تنفيذ تعهداتنا نحو قضايا المناخ.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة. 

وتحدث الدكتور محمود محيي الدين، خلال الجلسة الافتتاحية فأشار إلى أن قمة المناخ COP27 هي الفرصة الملائمة لبناء المصداقية نحو العمل على تنفيذ الالتزامات العالمية نحو التحول المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الخطوة الأهم الان هي ملء الفجوة الحالية لتمويل المشروعات التي نطمح لتنفيذها. 

وفي كلمتها، أوضحت كريستالينا جورجييفا ضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي فيجب أولاً العمل على خفض مزيد من الانبعاثات الكربونية وتخصيص معدل اعلى من الاستثمارات في المجالات المستدامة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأضافت: يجب ان نعمل معا من اجل مستقبل افضل لابنائنا .. فعندما تنظر إلى صورة طفلك الصغير يجب عليك ان تفكر جيدا فيما يجب ان تفعل من اجل حمايته، في اشارة إلى ضرورة حماية كوكبنا من اجل الأجيال القادمة.

واختتمت حديثها بعبارة: يجب أن نفعل الشئ الصحيح.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

ترشيحاتنا

وزير المالية يعلن «إطار العمل للتمويل السيادي المستدام» في مصر خلال قمة المناخ

ردًا على إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا.. توجيه عاجل من رئيس الوزراء الياباني

إطلاق خطة مصر الاستثمارية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050

وزير التنمية المحلية يلتقى وفد منظمة المدن والحكومات الإفريقية على هامش قمة المناخ

ماء وزيت جوز الهند أبرزها.. أطعمة ومشروبات تقضي على التهابات المفاصل

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

للرجال والنساء.. فوائد رفع الدمبل للصحة العامة| تعرف عليها

لقّبها متابعوها بـ أمورة مصر.. ماذا تفعل هدير الهادي بعد خروجها من السجن؟

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

فيديو

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ