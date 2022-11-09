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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معيط: مصر تعاونت مع 25 بنكًا لتوفير 1.5 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء

محمد معيط وزير المالية
محمد معيط وزير المالية

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخبرة المصرية بخصوص التمويل الأخضر، تمثلت في  عمل السندات الخضراء، والتي تعد هي الأغلى مقارنة بالسندات التقليدية الأوروبية.

وأضاف محمد معيط ، خلال جلسة نقاشية منعقدة الآن على هامش قمة المناخ، أن مصر تعاونت مع 25 من البنوك الدولية والإقليمية من أجل توفير 1.5 مليون دولار للمشروعات الخضراء، مؤكدًا أن البنوك لعبت دورًا كبيرًا في هذا الشأن.

وأوضح وزير المالية، أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في دفع التمويل الأخضر، ولكن نحتاج أن نتأكد من ضرورة الوصول لإتاحة التمويلات الخضراء، مشيرًا إلى أن مصر جاءت في المرتبة الثانية على مستوى المنطقة في تمويل المشروعات الخضراء.

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