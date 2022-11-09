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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من حياة كريمة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني، غنيم محافظ بني سويف، أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتسريع وتيرة العمل للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة التي يتم تنفيذها في أكثر من 60 قرية بمركزي ببا وناصر، في إطار المشروع القومي الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير قرى الريف المصري.

وأشار الدكتور محمد هاني إلى متابعته اليومية لنسب ومعدلات التنفيذ، بجانب الاجتماعات المتكررة لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي، وتذليل جميع المعوقات التي تواجه الأعمال للعمل على حلها، حتى يتم الانتهاء من المشروعات في جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، ودخولها الخدمة لتحقيق المستهدف منها في تحسين وتطوير مستوى معيشة أهالينا في تلك القرى.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم، الأربعاء، لمركز ومدينة ناصر، لتفقد مستجدات الأعمال الجاري تنفيذها في مشروعات المبادرة الرئاسية بقرية بني عدي، في قطاعات الصحة والزراعة والمعاملات الحكومية والخدمات الجماهيرية، للوقوف على معدلات ونسب التنفيذ والإنجاز والعمل على تذليل العقبات التي تواجه الأعمال. 

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، والعقيد أركان حرب محمد سمير، المستشار العسكري للمحافظة، وعلى يوسف، رئيس مركز ومدينة ناصر، والدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عماد جنجن، وكيل وزارة الصحة، ومنسقى حياة كريمة بمركز ناصر.

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وتابع المحافظ سير العمل في مشروع إنشاء المركز الطبي ببني عدي، والذي يشرف على تنفيذه جهاز التعمير. 

واستمع لعرض موجز عن الموقف التنفيذي بالمشروع المقام على 1200 متر، بتكلفة تزيد على 40 مليونا، وسوف يخدم أكثر من 17 ألف نسمة، وقد بلغت نسبة التنفيذ نحو 70%، ضمن حزمة من المشروعات التي  يجرى تنفيذها في القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة  ناصر في القطاع الصحي.

وتفقد المحافظ مشروع إنشاء مجمع الخدمات بالقرية، المقام على مساحة 560مترا، ويتكون من دور أرضى وأول وثانٍ علوى، ويشمل “مركزا تكنولوجيا لخدمة المواطنين، ومكتب بريد، ووحدة للتضامن الاجتماعي، ووحدة محلية، ومكتب تموين، وشهر عقاري”، وذلك ضمن 6 مجمعات خدمية يجرى إنشاؤها، تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير والإسكان، لتقديم الخدمات والمعاملات الحكومية بطرق حديثة ومميكنة داخل المبنى، لتوفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمع بدائرة المجلس القروي وتوابعه، بجانب متابعة سير العمل في مشروع  المجمع الزراعي بالقرية المقام على مساحة 330 م مكون من طابقين، ويضم  جمعية زراعية  على مساحة 180 م ووحدة بيطرية على مساحة 150 م ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بدائرة  قرى المحلية وتوابعها.

واستكمل المحافظ زيارته بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع وحدة إسعاف بني عدي، والتي تضم 2 سيارة "نموذج كبير"، لدعم الخدمة الصحية في مجال الإغاثة وتقديم الخدمات الفورية للمواطنين في حالات الطوارئ، بالإضافة إلى متابعة الأعمال المنفذة بمشروع إنشاء وحدة بني عدي الصحية ضمن 17 مشروعا يجرى تنفيذها في القطاع تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالي مركز ومدينة  ناصر في القطاع الصحي.

هذا وقد ناقش المحافظ الموقف التنفيذي لإجمالي المشروعات الجاري تنفيذها بالمركز وعددها 20 قرية، حيث تم الانتهاء من 69 مشروعا وجار العمل في 385 مشروعاً، فيما يبلغ إجمالي المشروعات المزمع تنفيذها أكثر من 400 مشروع، منها 16 مشروعاً في قطاع الصرف الصحي، و12 مجمعا خدميا وزراعيا، و12 مشروعا في قطاع المياه، و24 مشروعاً في قطاع التعليم، و23 مشروعاً في قطاع الري، و6 في التضامن، و4 في الطرق، و9 في الإسعاف، و10 في الغاز الطبيعي، و17 في  الصحة، و12 في الشباب والرياضة.

 

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السيسي بني سويف الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظ بني سويف المتابعة الميدانية وزارة الصحة وكيل وزارة الصحة

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