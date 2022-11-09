عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يشيد بجهود الدولة في تنظيم مؤتمر المناخ cop27

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعرب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن فخره وسعادته لاستضافة الدولة المصرية، للمؤتمر العالمي مؤتمر المناخ cop27، والذي تستمر فعالياته حتى 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، مشيدا بجهود الدولة المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنظيم المؤتمر خلال هذا العام، ومؤكدا على أهمية مؤتمر المناخ cop27 في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم لتحقيق خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية والتي أصبحت أكثر خطورة.

 

نائب محافظ المنيا يقود حملة تموينية بسمالوط ويضبط عددا من المحتكرين للسلع

محافظ المنيا يبحث مع تجار الأرز مدى توافر المنتج بأسعار مناسبة

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، بحضور نائبه الدكتور محمد أبوزيد، واللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد، العميد أ.ح محمد إسماعيل، المستشار العسكري للمحافظة ، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، لمناقشة عدد من الملفات داخل المحافظة.

قال المحافظ، إن تنظيم مصر لهذا الحدث، يؤكد على مكانة مصر سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وقدرتها على مواجهة التحديات التي تشهدها الساحة العالمية، وفي ظل اهتمام الدولة بهذه القضية، " مشيرا إلى أن محافظة المنيا تعمل على تنفيذ رؤية مصر 2030 للتحول إلى استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحفاظ على البيئة، حيث تم وضع حجر الأساس لإنشاء محطة طاقة شمسية جديدة لشركة أسكوم لتصنيع الكربونات والكيماويات، في ظل توجُه العالم نحو الاقتصاد الأخضر وتعظيم دوره كأحد آليات التنمية المستدامة.

وتابع المحافظ ، خلال الاجتماع، معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مع رؤساء المراكز المستهدفة، مشددا على ضرورة تواصل الجولات الميدانية للتأكد من أن العمل يسير بخطى ثابتة تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، لتسريع وتيرة العمل والانتهاء من المشروعات وفقا للجدول الزمني المحدد.

موجها ، بالمتابعة المستمرة للمشروعات المتعلقة بالحياة اليومية للمواطنين وبخاصة قطاعي النظافة والرصف لتحقيق الأهداف المطلوبة لمسار التنمية الشاملة، بالإضافة إلى الارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي وحرصا على سلامة وصحة المواطنين والحد من التلوث البيئي.

كما شدد على تكثيف الحملات المكبرة على الأسواق والمخابز وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة، والقضاء على الاحتكار.

المنيا محافظ المنيا التغيرات المناخية مدينة شرم الشيخ مواجهة التحديات لتنمية المستدامة رؤية مصر مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة المتابعة المستمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

سائق المركبة خالف قواعد المرور .. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار الزقازيق

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

ترشيحاتنا

بعد فوز ديمقراطي في بنسلفانيا.. إلى أين تتأرجح الكفة بمعركة السيطرة على الكونجرس

إعلان غريب| الرئيس الصيني يدعو الجيش للاستعداد للقتال .. ما القصة؟

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

بعد رفضها الزواج منه.. تعدى على حبيبته وتركها بين الحياة والموت بمطروح| تفاصيل

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

رغم الأزمات العالمية.. كيف نجحت مصر فى تأمين احتياجاتها من اللحوم والدواجن؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

ضربت رجل.. رضوى الشربيني تثير الجدل بحادث تعرضت له

للرجال والنساء.. فوائد رفع الدمبل للصحة العامة| تعرف عليها

فيديو

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ