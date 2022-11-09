قمة المناخ | تفاصيل مشروع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح.. فيديو وصور

الأول عالميًا

قال المهندس مصطفى مجدي أحد العارضين بجناح جامعة عين شمس بمؤتمر المناخ (cop27) بان الجامعة ممثلة بعدة مشاريع منها مشروع منظومة توليد الطاقة الكهربائية من طاقة الرياح بقدرة 5 كيلو وات وقد تم تنفيذ نموذج اولي للمشروع بكلية هندسة جامعة عين شمس تم تصنيعه بالكامل بالجامعة مؤكدًا أن المشروع حصل علي المركز الاول علي مستوي العالم في مسابقة The International Small Wind Turbine Contest (ISWTC) والذي شارك بها جميع دول العالم .

وأوضح المهندس مصطفي مجدي خلال تصريحاته لصدي البلد ان المنظومة تحتوي علي توربينة رياح بقطر 5.5 متر وهي موجودة بكلية هندسة عين شمس مصممة لسرعات هواء 7 أمتار في الثانية لكي تتناسب مع سرعات الرياح الموجودة في المشروعات الزراعية والتنموية الموجودة فى مصر وجاري تحويلها لمنتج يمكن تسويقه لهذه المشاريع التنموية .

وأكد على هامش مشاركة جامعة عين شمس في مؤتمر المناخ انه تم تنفيذ النموذج الاولي بتمويل جهات خارج الجامعة من أهمها جامعة مصر الخير الممول الرئيسي للنموذج الاولي .

وقد تم تصميم النموذج الأولي بمعرفة الدكتور عادل الصباغ بكلية هندسة عين شمس كما تم تنفيذ مولد الكهرباء بإشراف من الدكتور تامر النادي.



وأوضح انه تمت مشروعات في تعاون الجامعة مع هيئة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء تضم الحفاظ علي البيئة البحرية و زراعة النباتات الطبية وحماية المواقع الاثرية بالإضافة الى مشروع السيارة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس مشروع وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية وتطبيق حساب البصمة الكربونية وقامت كلية الحاسبات والمعلومات بتصنيع روبوت شمس كممرضة في مستشفيات الجامعة والصندوق الأخضر الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي في فرز المخلفات الصلبة اوتوماتيكياً .

وأشار إلي التطوير الكبير الذي يشهده الحرم الجامعي من ناحية المباني الخضراء الموفرة للطاقة والمياه والمساحات والتشجير داخل الحرم ورقمنة المحتويات التدريسية والخدمات المختلفة من خلال منصات رقمية والكترونية وقامت كلية العلوم والزراعة والهندسة من خلال فريق بحثي بعمل مشروع معالجة بذور القمح بالبلازما لزراعتها في الأراضي ذات الملوحة العالية.

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