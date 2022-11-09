تربية فنية حلوان تنظم كرنفال فن الطفل الأول

نظمت كلية التربية الفنية جامعة حلوان كرنفال فن الطفل الأول، والذي عقد تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتور محمود حامد عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم مزيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على اهتمام الجامعة في المشاركة المجتمعية، وحرصها الدائم على تنظيم الدورات التدريبية التي تساهم في زيادة وعي الطلاب والشباب والطلائع، و إعداد الشباب للمساهمة في تطوير المجتمع، وكذلك تعمل الجامعة دائما على تبني مواهب الأطفال والشباب، وتقديم فرص للتدريب لهم، وتنمية قدراتهم، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية في تحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود حامد عميد الكلية ان عقد الكرنفال يأتي إيمانا بدور الكلية في تنمية الوعي الجمالي ورعاية الموهوبين وممارسة الفن التشكيلى بأنواعه المختلفة لطلاب المدارس بجميع الاعمار، حيث جاءت فكرة كرنفال للطفل تحت شعار الأخضر حياة .

وقد أفادت الدكتورة مها مزيد أن فكرة الكرنفال جاءت بهدف ترسيخ قيمة الحفاظ على البيئة فى اذهان اطفالنا من خلال مجموعة من الورش الفنية والتى تهدف الى اعادة تدوير الخامات البيئة بأعمال فنية من خلال ورش فنية متعددة ومنها ورش فى الرسم والتصوير واشغال النجارة والخزف والنحت والنسيج اليدوى، والطباعة والأشغال الفنية وإعادة تدوير الخامات .