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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدوري لمناقشة مشروعات "حياة كريمة"

صدى البلد

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدوري لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد أيمن أسامة قائد مركز القيادة التخصصي، والعميد وسيم حامد مدير المشروعات بالجيش الثالث الميداني.

حضر الاجتماع كذلك النائب زكريا حسان، والنائب حاتم مبارك، والنائب نور أبو ستيت، والنائب محمود أبو الخير، والنائبة نانسي نعيم، أعضاء مجلس النواب، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية.

بدأ الاجتماع بمناقشة موقف المشروعات التي تم تنفيذها والجاهزة للاستلام، وموقف توصيل "الغاز، والكهرباء، والاتصالات" للبدء في أعمال رصف الطرق، وذلك بـ 181 قرية، بعدد 30 مجلس قروي بالمرحلة الأولى من المبادرة.

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محافظ سوهاج

ووجه المحافظ بسرعة العمل على الانتهاء من المشروعات المتبقية، وعرض المعوقات أولا بأول، للتعامل معها وإزالتها بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، وضرورة المتابعة المستمرة للانتهاء من كافة المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف تركيب الأكشاك الكهربائية في قرى حياة كريمة، بالإضافة إلى الطلب المقدم من أهالي نجع "عزبة حمد" بمركز دار السلام؛ لتوصيل خدمة الصرف الصحي إلى منازلهم، ووجه المحافظ بالعمل على دراسة موقف النجوع والتوابع من توصيل الخدمات الأساسية، وخاصة الصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها.

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