جامعة حلوان تبحث أوجه التعاون مع نظيرتها كولون الألمانية

استقبلت جامعة حلوان وفد من جامعة كولون الألمانية لبحث أوجه التعاون بين الجامعتين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، تحت رعاية السيد الدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة، و الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،.

وذلك بتنسيق وتنظيم مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان وبحضور السيد الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة لبنى شهاب نائب مدير المكتب من جامعة حلوان، والدكتور تيلو زيمرمان والسيد كريم ظافر مسؤولي مكتب العلاقات الدولية والتعاون مع دول القارة الأفريقية وخاصة منطقة شمال أفريقيا والبحر المتوسط بجامعة كولون الألمانية.

وتضمن اللقاء عرض بعض أفكار التعاون المختلفة ومنها:

مشروعات وبحوث وبرامج مشتركة في مجالات ريادة الأعمال، والطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتطوير تطبيقات للطاقة النظيفة، ووسائل المواصلات صديقة البيئة، والتراث الثقافي وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على أهمية تعزيز العلاقات الدولية مع الجامعات الألمانية باعتبارها شريك استراتيجي دولى لجامعة حلوان سواء على مستوى البرامج الدولية المشتركة، أو المشروعات الدولية مؤكداً على اتساق الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان مع المبادرات الرئاسية لتشجيع التعاون الدولى واتفاقيات التوأمة بين الجامعات المصرية والدولية.

وأشاد الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب في بداية اللقاء بالتعاون المثمر والعلاقات الوطيدة مع الجامعات الألمانية، ودور هيئة التبادل العلمى الألمانية DAAD في دعم البرامج المشتركة مع جامعات لودفيجسبورج للتربية، وكوتبوس براندنبرج، وفيرسبرج الألمانية في مجالات إدارة التعليم الدولى، والتراث الثقافي والدراسات المتحفية.

كما أشار إلى أهمية أخذ الأولويات الاستراتيجية للدولة في الاعتبار من خلال التوجه نحو البرامج والمشروعات الخاصة بالطرق والمواصلات صديقة البيئة.

كما أشارت الدكتورة ميادة بلال إلى أهمية التعاون جامعة كولون التي تعد ثانى أكبر الجامعات الألمانية، حيث تستعين الحكومة الألمانية بمراكزها الاستشارية في المشروعات العملاقة، وأكدت على دور برامج الحراك الأكاديمى الممولة من الاتحاد الأوروبى في دعم استمرارية الأنشطة الدولية بين جامعة حلوان ، وإتاحة الفرص لاستقبال أساتذة زائرين، وتطوير برامج الإشراف الدولى المشترك، وتم الاتفاق على إدراج جامعة حلوان في الاتفاقية المؤسسية للحراك الأكاديمى بجامعة كولون.

كما رحب أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة كولون بالتعاون المشترك مؤكدين على السمعة الطيبة والتأثير الدولى لجامعة حلوان والتي أثنى عليها وفد جامعة كولون مؤكداً على تواجد جامعة حلوان على الخريطة الدولية، واختتم اللقاء بخطة عمل تنفيذية للتواصل بين الكليات المناظرة بالجامعتين بتنسيق من مكتبى العلاقات الدولية، وتم اصطحاب الدكتور تيلو زيمرمان والسيد كريم ظافر في جولة تفقدية لجامعة حلوان الأهلية في إطار مباحثات تمت لتطوير برامج دولية في تخصصات الفنون، وإدارة الأعمال والهندسة.

