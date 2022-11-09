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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

مارسيل كولر - المدير
مارسيل كولر - المدير الفني للاهلي

على الرغم من المستويت الجيدة التي يقدمها مارسيل كولر مع النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، غير أن ملفات الصفقات الجديدة والراحلين عن الفريق لم تنتهي بعد.

وثارت أقاويل عدة بشأن مطالب المدير الفني من لجنة الكرة بالنادي الاهلي بشأن بعض التعاقدات الجديدة والاستغناء عن بعض اللاعبين.

ماذا يطلب كولر ؟

وبات واضحًا أن المدير الفني للأهلي يطلب التعاقد مع مهاجم سوبر، في مركز رأس الحربة على الرغم من امتلاك الفريق لـ 3 مهاجمين في الوقت الحالي وهم محمد شريف وحسام حسن وشادي حسين.

ومنح المدير الفني الفرصة لـ اللاعبين الثلاثة، لكنه كان أقل قناعة بحسام حسن مهاجم الفريق، فضلًا عن غياب المعدلات التهديفية الطبيعية لدى المهاجمين الثلاثة.

مهاجم قناص 

ووفقًا لتقارير متواترة، فإن النادي الأهلي بصدد التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر، تم وصفه بأنه مفترس هجوميًا وصغير السن.

والمهاجم الذي لم تنكشف هويته بعد، قيل إنه يتمتع بالمواصفات الهجومية التي يريدها كول، ويتم تجهيزه لعرضه على لجنة الكرة بالنادي الأهلي، للبدء في غجراءات ضمه للفريق.

رحيل ثنائي الأهلي 

وأعلن نادر شوقي وكيل اللاعب محمد محمود لاعب خط وسط النادي الاهلي رحيله عن الفريق في انتقالات يناير للإعارة، بسبب خروجه من حسابات المدير الفني للأهلي.

وفي هذا الصدد قال الإعلامي أحمد شوبير أن إدارة النادي الأهلي، تأخرت بشكل كبير بشأن الموافقة على رحيل زياد طارق ومحمد محمود.

وقال شوبير في تصريحات اذاعية "كان يجب على الأهلي رحيل ثنائي الفريق من أجل المشاركة في المباريات بدلا من تواجدهم خارج حسابات المدير الفني".

وأضاف "نصحت إدارة الأهلي في انتقالات الصيف بضرورة رحيل محمد محمود وزياد طارق، قبل أن يخرج وكيل أعمال محمد محمود للحديث عن رحيله في انتقالات يناير".

واختتم "نفس الأمر ينطبق على زياد طارق حيث لا يشارك في التدريبات مع الفريق الأول، ويؤدي بشكل مميز مع فريق الشباب فلماذا تم التمسك باستمراره في انتقالات الصيف وهناك موافقة على رحيله في يناير؟".   

موقف حسين الشحات 

أما حسين الشحات جناح الأهلي المهاجم، لم يتحدد موقفه بعد خاصة بعد تلقي الأهلي عرضًا ماليًا مغريًا من أحد أندية الخليج لانتداب اللاعب.

وأكدت مصادر بالنادي الأهلي أن كولر يريد استمرار حسين الشحات مع الفريق، ويحاول تكييف امكانياته على خطة اللعب التي يريدها كولر بحيث يميل الشحات إلى الدفاع قليلًا.

كما أوصو كولر بضرورة التجديد للمدافع ياسر إبراهيم في ظل الاعتماد عليه كبديل جاهز لكل من محمود متولي ومحمد عبد المنعم.

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