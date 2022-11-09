أول كلية للدراسات البيئية عربيا وإفريقيا.. جامعة عين شمس تتحول إلى الأخضر تزامنا مع مؤتمر المناخ

قال الدكتور أحمد العوضي، مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، ان جامعة عين شمس أول جامعة مصرية وعربية وأفريقية يكون لديها كلية خاصة بالدراسات البيئية، وهي كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، التي قدمت أبحاثا ومشروعات مختلفة للبيئة.



وأوضح العوضي خلال تصريحاته لصدي البلد أن جامعة عين شمس ركبت أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية داخلها، وبناء مبنى شبكة المعلومات وتطويره بشكل كبير، وإنشاء مركز ابتكار وابداع وريادة الأعمال لربط سوق العمل بالبحث العلمي والتطوير، وعمل مشروع توربين الرياح الذي يمكن تركيبه فوق المنازل.



وأشار مدير مركز التميز للاستدامة بجامعة عين شمس، إلى إنجازات أخرى شهدتها الجامعة، مثل إنشاء مبنى شبكة المعلومات وتطويره، لافتًا إلى أن جامعة عين شمس تمتلك أكبر مكتبة في الجامعات المصرية، وجارٍ رقمنتها بشكل كامل